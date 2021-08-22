برشلونة يعلن غياب بيكيه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:52

كتب : عمر خالد

جيرارد بيكيه

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه جيرارد بيكيه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام خيتافي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكر النادي الكتالوني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إصابة اللاعب الإسباني بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى، وتتوقف مدة الغياب على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية أن مدة غياب بيكيه عن الملاعب ستكون إسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتليتك بيلباو والتي خرج فيها مصابا من الشوط الأول.

ومن جانبها أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن بيكيه سيغيب عن مباراة خيتافي فقط حتى الوقت الحالي لأن بعد ذلك هناك توقف للدوريات بسبب مباريات الأجندة الدولية، فمن الممكن أن يعود على مباريات الجولة الرابعة لليجا الإسبانية.

وكان بيكيه شعر بإنزعاجات بعد المباراة الأولى أمام ريال سوسيداد وطلب منه الأطباء الراحة وعدم اللعب حتى لا تتفاقم الإصابة، ولكن المدير الفني الهولندي رونالد كومان أشركه في مباراة الفريق أمام أتليتك بيلباو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان ماميس.

جيرارد بيكيه برشلونة الدوري الإسباني
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