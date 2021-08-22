آس: بيكيه سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:52

كتب : عمر خالد

جيرارد بيكيه

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام خيتافي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن مدة غياب بيكيه عن الملاعب ستكون إسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتليتك بيلباو والتي خرج فيها مصابا من الشوط الأول.

من جانبها، قالت صحيفة سبورت الإسبانية في تقريرها إن إصابة بيكيه عبارة عن وجود استطالة في باطن الساق اليسرى للاعب.

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وأوضح تقرير سبورت أن المدافع الإسباني سيغيب عن مباراة خيتافي فقط حتى الوقت الحالي لأن بعد ذلك هناك توقف للدوريات بسبب مباريات الأجندة الدولية، فمن الممكن أن يعود على مباريات الجولة الرابعة لليجا الإسبانية.

وكان بيكيه شعر بإنزعاجات بعد المباراة الأولى أمام ريال سوسيداد وطلب منه الأطباء الراحة وعدم اللعب حتى لا تتفاقم الإصابة، ولكن المدير الفني الهولندي رونالد كومان أشركه في مباراة الفريق أمام أتليتك بيلباو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان ماميس.

جيرارد بيكيه برشلونة الدوري الإسباني
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