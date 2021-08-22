يد - مدرب برشلونة يتحدث عن مميزات علي زين

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

علي زين - مصر - ألمانيا - طوكيو 2020

تحدث أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق كرة اليد ببرشلونة عن مميزات لاعبه الجديد علي زين نجم منتخب مصر.

وظهر علي زين في تدريبات فريقه الجديد برشلونة لأول مرة الأسبوع الماضي، وهو يرتدي جبيرة في اليد، بعدما أعلن الفريق غياب لاعبه المصري لنحو شهر بسبب الإصابة.

وقال أورتيجا في تصريحات لموقع ناديه: "علي زين مميز للغاية في موقف لاعب ضد لاعب".

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وأضاف أثناء تقديم صفقات الفريق الجديدة ومن ضمنها النجم المصري "زين سيمنحنا تنوع كبير في الدفاع".

الأسبوع الماضي، نشر حساب فريق اليد لبرشلونة على تويتر صور لانطلاق معسكر إعداد يد البلوجرانا للموسم الجديد وظهر زين فيها بجبيرة في يده اليمنى.

وأعلن برشلونة في بيان الأسبوع الماضي: "لن يتمكن أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني للفريق من الاعتماد على علي زين في فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "علي زين أصيب بكسر في مشط اليد خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ضد فرنسا".

وأوضح بيان النادي الكتالوني "الوقت التقريبي لتعافي علي زين حوالي 4 أسابيع".

وانضم زين (30 عاما) لبرشلونة قادما من الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

2021-08-20_Ali Zein

برشلونة حصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم مع فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

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