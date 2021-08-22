يد - مدرب برشلونة يتحدث عن مميزات علي زين

تحدث أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق كرة اليد ببرشلونة عن مميزات لاعبه الجديد علي زين نجم منتخب مصر.

وظهر علي زين في تدريبات فريقه الجديد برشلونة لأول مرة الأسبوع الماضي، وهو يرتدي جبيرة في اليد، بعدما أعلن الفريق غياب لاعبه المصري لنحو شهر بسبب الإصابة.

وقال أورتيجا في تصريحات لموقع ناديه: "علي زين مميز للغاية في موقف لاعب ضد لاعب".

وأضاف أثناء تقديم صفقات الفريق الجديدة ومن ضمنها النجم المصري "زين سيمنحنا تنوع كبير في الدفاع".

📸 برشلونة يقدم النجم المصري علي زين ضمن الصفقات الجديدة لفريق كرة اليد 🔵🔴🤾‍♂ pic.twitter.com/KcqkfzVh6L — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2021

الأسبوع الماضي، نشر حساب فريق اليد لبرشلونة على تويتر صور لانطلاق معسكر إعداد يد البلوجرانا للموسم الجديد وظهر زين فيها بجبيرة في يده اليمنى.

وأعلن برشلونة في بيان الأسبوع الماضي: "لن يتمكن أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني للفريق من الاعتماد على علي زين في فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "علي زين أصيب بكسر في مشط اليد خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ضد فرنسا".

وأوضح بيان النادي الكتالوني "الوقت التقريبي لتعافي علي زين حوالي 4 أسابيع".

وانضم زين (30 عاما) لبرشلونة قادما من الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

برشلونة حصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم مع فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

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