خبر في الجول – الاتحاد السكندري يستهدف ثلاثي المصري

يستهدف الاتحاد السكندري ضم ثلاثي النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد اللطيف "جريندو"، وأوستين أموتو، وسعيدو سيمبوريه ثلاثي المصري على قائمة رغبات الجهاز الفني للاتحاد السكندري.

أوستين أموتو يغيب عن مباريات المصري في الفترة الأخيرة بعد خلافات مع علي ماهر المدير الفني، واقترابه من الرحيل.

من جهة أخرى، انقطع سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي عن حضور التدريبات.

وأخيرا، فيتواجد جريندو بشكل طبيعي مع فريق المصري ويشارك بالمباريات.

أموتو شارك هذا الموسم في 27 مباراة رفقة المصري. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع هدفين.

وشارك سيمبوريه في 26 مباراة رفقة المصري. سجل فيهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

وأخيرا، شارك جريندو في 25 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.