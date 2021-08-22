سبورت: جريزمان اختفى ولم يظهر في موقعة سان ماميس

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن مهاجم فريق برشلونة أنطوان جريزمان، لم يظهر في مواجهة الفريق أمام أتليتك بلباو طوال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان ماميس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عانى كثيرا من جريزمان في ذلك اللقاء أكثر من أي وقت مضى، حيث لم يكن للاعب الفرنسي أي فعالية على مرمى بلباو طوال الـ 90 دقيقة.

وأشارت سبورت إلى أن المهاجم الفرنسي عليه مسؤولية كبيرة ليكون قائد برشلونة في الملعب بعد رحيل قائده السابق ليونيل ميسي.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها تصريحات جريزمان بعد اللقاء الذي قال: "يجب أن أكون أكثر ظهورا"، حيث أشارت إلى أن تلك الجملة هى إدراكا منه أن أدائه كان مخيبا للآمال.

وتطرق التقرير إلى أن هناك جدل دائر حول جريزمان وحول قدرته على إحداث الفارق، بغض النظر عما إذا كان الفريق يساعده أو لا، خاصة وأن المدير الفني الهولندي لبرشلونة رونالد كومان يرى في جريزمان أنه محور الفريق بعد رحيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن جريزمان كان يرغب في الرحيل عن برشلونة الفترة الماضية والعودة إلى أتليتكو مدريد، هذا بالإضافة إلى رفض جريزمان فكرة تخفيض راتبه مع البلوجرانا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعشها النادي الكتالوني.

وتعادل برشلونة في ثاني مبارياته بالليجا الإسبانية أمام أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس، وبعد ذلك التعادل أصبح رصيد برشلونة 4 نقاط، أما بلباو فمعه نقتطين بعد التعادل في المباراة الأولى والثانية، فيما يواجه برشلونة خيتافي الجولة المقبلة، الأحد المقبل على ملعب كامب نو.