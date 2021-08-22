المغامرة مستمرة.. المصري يعلن تمديد تعاقد علي ماهر

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 10:33

كتب : أيمن عيد

المصري - الأهلي

ستستمر مغامرة علي ماهر في تدريب النادي المصري لمدة موسم إضافي.

وأعلن النادي المصري تمديد تعاقد علي ماهر مدرب الفريق لمدة موسم إضافي رسميا.

علي ماهر عقد جلسة مع إدارة المصري مساء أمس السبت، تم الاتفاق فيها على تمديد التعاقد والإعلان الرسمي عن التجديد.

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من جهة أخرى، ناقش علي ماهر استعدادات واحتياجات الفريق للموسم المقبل رفقة الإدارة.

المصري ضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل بسبب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بطلب أسماء ممثلي مصر قبل موعد قرعة بطولة الموسم الجديد، وكان المصري بالمركز الثالث وقتها.

المصري يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 32 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من المسابقة.

علي ماهر تولى تدريب النادي المصري مع الجولات الأخيرة للموسم الماضي. ليرتقي بالفريق من مراكز القاع إلى المركز السادس.

وفي الموسم الحالي، قاد الفريق للعودة إلى الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب هذا الموسم.

في الدوري المصري علي ماهر
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