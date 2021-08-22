بانون وأحداد يحصدان لقب البطولة العربية بعد تتويج الرجاء.. وخسارة حجازي

حصد الثنائي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وحميد أحداد مهاجم الزمالك لقب البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأبطال)، وذلك بعد تتويج الرجاء البيضاوي.

وتوج الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي في النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4، التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب. (طالع التفاصيل)

وبذلك يحصل ثنائي الأهلي والزمالك على اللقب رفقة فريق الرجاء المغربي.

كما خسر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اللقب مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

وغاب حجازي عن النهائي بسبب تعرضه للإيقاف.

وشارك بدر بانون مع الرجاء في النسخة الحالية من البطولة العربية واستمر مع الفريق حتى دور الثمانية.

قبل أن ينتقل للأهلي في عام 2020.

كذلك شارك حميد أحداد مع الرجاء ولعب أيضا في دور الثمانية عندما عاد للفريق المغربي على سبيل الإعارة من الزمالك.

قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى للقلعة البيضاء مطلع موسم 2020/2021.

بقي التذكير بأن البطولة العربية استمرت لأكثر من عامين، بعدما انطلقت في 18 أغسطس 2019، ثم توقفت لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

واستمر توقف البطولة العربية لفترة أطول قبل أن يقام النهائي يوم 21 أغسطس 2021 لتمتد البطولة لعامين و3 أيام.