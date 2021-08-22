بانون وأحداد يحصدان لقب البطولة العربية بعد تتويج الرجاء.. وخسارة حجازي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

بدر بانون - حميد أحداد

حصد الثنائي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وحميد أحداد مهاجم الزمالك لقب البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأبطال)، وذلك بعد تتويج الرجاء البيضاوي.

وتوج الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي في النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4، التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب. (طالع التفاصيل)

وبذلك يحصل ثنائي الأهلي والزمالك على اللقب رفقة فريق الرجاء المغربي.

أخبار متعلقة
هدف متأخر وطرد يمنعان الهزيمة الأولى.. برشلونة يتعادل أمام بلباو نهاية أطول بطولة في تاريخ الكرة.. الرجاء بطلا للعرب بسيناريو جنوني أمام اتحاد جدة عمر كمال يعلن انتقاله إلى الزمالك "فضلتهم لأن طموحي بلا حدود" احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية

كما خسر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر اللقب مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

وغاب حجازي عن النهائي بسبب تعرضه للإيقاف.

وشارك بدر بانون مع الرجاء في النسخة الحالية من البطولة العربية واستمر مع الفريق حتى دور الثمانية.

قبل أن ينتقل للأهلي في عام 2020.

كذلك شارك حميد أحداد مع الرجاء ولعب أيضا في دور الثمانية عندما عاد للفريق المغربي على سبيل الإعارة من الزمالك.

قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى للقلعة البيضاء مطلع موسم 2020/2021.

بقي التذكير بأن البطولة العربية استمرت لأكثر من عامين، بعدما انطلقت في 18 أغسطس 2019، ثم توقفت لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

واستمر توقف البطولة العربية لفترة أطول قبل أن يقام النهائي يوم 21 أغسطس 2021 لتمتد البطولة لعامين و3 أيام.

بدر بانون حميد أحداد الزمالك أحمد حجازي الأهلي البطولة العربية الرجاء اتحاد جدة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بانون وأحداد يحصدان لقب البطولة العربية بعد تتويج الرجاء.. وخسارة حجازي ساعة | الدوري المصري
هدف متأخر وطرد يمنعان الهزيمة الأولى.. برشلونة يتعادل أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
نهاية أطول بطولة في تاريخ الكرة.. الرجاء بطلا للعرب بسيناريو جنوني أمام اتحاد جدة ساعة | الوطن العربي
عمر كمال يعلن انتقاله إلى الزمالك "فضلتهم لأن طموحي بلا حدود" 2 ساعة | الدوري المصري
احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية 2 ساعة | المحترفون
جيسوس: احتاج إلى راحة.. أنا آخر العائدين من الإجازة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سموحة يخطف الثالث بثلاثية في الجونة.. والمقاولون يحتفل بالبقاء أمام المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
المصري يكشف لـ في الجول تطورات تجديد علي ماهر.. والاستعداد للموسم المقبل 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا
قد ينال إعجابك