احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية

لم يحتج أحمد ياسر ريان إلا لـ 5 دقائق فقط قبل تسجيل اولى أهدافه مع ألتاي سبور في ظهوره الأول.

وفاز ألتاي سبور على ألانيا سبور بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي.

ألتاي سبور تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ27 عن طريق خالي تيام، قبل أن يضيف مارتين رودريجيز هدفا ثانيا في الدقيقة الـ32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، أضاف سيزار بيناريس الهدف الثالث في الدقيقة الـ49.

ألانيا سبور قلص الفارق في الدقيقة الـ67 عن طريق فامارا ديديهيو.

وفي الدقيقة الـ81 شارك أحمد ياسر ريان بدلا من داوودا بامبا.

5 دقائق فقط مرت، قبل أن يحصل أحمد ياسر ريان على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ويسدد تصويبة رائعة في المرمى مسجلا الرابع، والأول له في مسيرته الاحترافية بـ أوروبا، ولينتهي اللقاء بفوز ألتاي برباعية.

الفوز رفع رصيد ألتاي إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 3 نقاط في المركز التاسع.

أحمد ياسر ريان انتقل إلى ألتاي من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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