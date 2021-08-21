سموحة يخطف الثالث بثلاثية في الجونة.. والمقاولون يحتفل بالبقاء أمام المقاصة

السبت، 21 أغسطس 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

خطف نادي سموحة المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد الفوز على الجونة بثلاثية، فيما فاز المقاولون العرب على مصر للمقاصة.

وفاز سموحة على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

تقدم سموحة مبكرا في الدقيقة التاسعة. عرضية أرضية من إسلام جمال، قابلها محمد نادي بتصويبة مباشرة في المرمى.

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وتحصل سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة الـ23 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو. مصطفى فتحي سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليضيف هدفا ثانيا.

واستمرت معاناة الجونة في الدقيقة الـ30. مصطفى فتحي انفرد وراوغ أحمد عادل عبد المنعم الذي عرقله من خارج منطقة الجزاء. وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم طرد أحمد عادل عبد المنعم، ليكمل الجونة اللقاء منقوصا.

الجونة لم يستسلم، واستطاع كريم الطيب تقليص الفارق في الدقيقة الـ45 برأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

سموحة استمر في الهجوم بالشوط الثاني، ومصطفى فتحي واصل الإبداع.

مصطفى فتحي سجل الثالث في الدقيقة الـ63 بعدما انفرد بالمرمى وسجل من فوق الحارس.

الهدف هو الـ14 لـ مصطفى فتحي في بطولة الدروي هذا الموسم كأكثر موسم تهديفي في مسيرته.

باقي دقائق المباراة مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 50 نقطة مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز الـ11.

المقاولون ومصر للمقاصة

وفاز المقاولون العرب على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

تقدم أمير عابد للمقاولون العرب في الدقيقة الـ30 من تصويبة على الطائر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الذئاب.

في شوط المباراة الثاني، أضاف أحمد داوودا هدفا ثانيا للمقاولون في الدقيقة الـ50 بعد عرضية أرضية من لويس إدوارد، تابعها في المرمى.

مصر للمقاصة انتفض، وسجل زياد أشرف هدفا في الدقيقة الـ59 بعد تمريرة من باسم مرسي.

ولم يتوقف المقاصة عند ذلك، فأضاف شيميلس بيكلي الثاني في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة أخرى من باسم مرسي، ليتسلمها بيكلي ويراوغ ثم يسدد في المرمى مسجلا التعادل.

المقاولون العرب عاد للتقدم، وسجل داوودا الهدف الثالث في الدقيقة الـ69 بعد خطأ في إعادة الكرة من أحمد متعب، ليقطعها داوودا ويسجل في المرمى.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 38 نقطة مرتقيا للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة في المركز الـ12.

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