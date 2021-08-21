المصري يكشف لـ في الجول تطورات تجديد علي ماهر.. والاستعداد للموسم المقبل

السبت، 21 أغسطس 2021 - 22:57

كتب : أيمن عيد

علي ماهر

كشف سمير حلبية رئيس المصري عن آخر تطورات مفاوضات تجديد تعاقد مدرب الفريق علي ماهر.

وقال حلبية في تصريحات لـ FilGoal.com: "سنجتمع مع على ماهر مساء اليوم السبت لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بمستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة والاستعداد لآخر مباريات الدوري".

وتابع "سنناقش أيضا مع المدير الفني احتياجات الفريق للموسم الجديد والاستعداد لبطولة الكونفدرالية".

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وأضاف "الاجتماع سيكون أيضاً للتفاوض حول بنود التجديد مع الجهاز الفني".

وشدد "أخطرنا مسؤولو اتحاد الكرة عن الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة الأهلي".

وأتم "حققنا هدفنا الذي كنا نتطلع له هذا الموسم وهوالعودة للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، ونتطلع لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وضمن المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية رسميا بسبب طلب الاتحاد الإفريقي تحديد المشاركين من مصر في البطولات الإفريقية قبل يوم 13 أغسطس الماضي.

ويلتقي المصري في دور الـ 32 مع الفائز بين سلطات الموارد الأوغندي والبن الإثيوبي.

وخسر المصري مساء الجمعة من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الثالث.

في الدوري المصري علي ماهر
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