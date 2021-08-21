انتهت البطولة العربية - الرجاء (4)-(4) اتحاد جدة.. الأخضر بطل العرب
السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأبطال).
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نهاية المباراة بفوز الرجاء بركلات الترجيح ليتوج بلقب البطولة العربية
ق 62: جووووووول الرابع والتعادل عن طريق رومارينيو من ركلة الجزاء
ق 61: أووووووووه ركلة جزاء للاتحاد
ق 53: جووووووول هدف ثالث لاتحاد جدة رومارينيو
ق 50: جوووووول رحيمي والرابع من ركلة حرة مباشرة
ق 37: جووووووول زكريا الوردي والثالث للرجاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 28: جووووووووووول رومارينيو والتعادل من ركلة جزاء
ق 26: ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفيديو وخطأ على الحارس أنس الزنيتي
ق 13: جووووووول بن حليب والثاني للرجاء
ق 6: جووووووووول التعادل للرجاء عن طريق إلياس حداد
ق 4: جووووول الأول للاتحاد عن طريق إيجور كورنادو
انطلاق المباراة