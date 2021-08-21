انتهت البطولة العربية - الرجاء (4)-(4) اتحاد جدة.. الأخضر بطل العرب

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

الرجاء - الاتحاد - نهائي البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأبطال).

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نهاية المباراة بفوز الرجاء بركلات الترجيح ليتوج بلقب البطولة العربية

ق 62: جووووووول الرابع والتعادل عن طريق رومارينيو من ركلة الجزاء

ق 61: أووووووووه ركلة جزاء للاتحاد

ق 53: جووووووول هدف ثالث لاتحاد جدة رومارينيو

ق 50: جوووووول رحيمي والرابع من ركلة حرة مباشرة

ق 37: جووووووول زكريا الوردي والثالث للرجاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 28: جووووووووووول رومارينيو والتعادل من ركلة جزاء

ق 26: ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفيديو وخطأ على الحارس أنس الزنيتي

ق 13: جووووووول بن حليب والثاني للرجاء

ق 6: جووووووووول التعادل للرجاء عن طريق إلياس حداد

ق 4: جووووول الأول للاتحاد عن طريق إيجور كورنادو

انطلاق المباراة

الرجاء المغربي اتحاد جدة البطولة العربية
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