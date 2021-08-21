قائمة ريال مدريد - عودة كارفاخال غياب مودريتش أمام ليفانتي

خرج لوكا مودريتش من قائمة ريال مدريد التي ستلعب ضد ليفانتي للإصابة.

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ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني مساء غدا الأحد.

واستعاد ريال مدريد مدافعه الأيمن داني كارفاخال بعدة فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد حسب اختيارات كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – لونين – توني فودياس.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميلياتو – دافيد ألابا – داني فاييخو – ناتشو – أودرايزولا – ميجيل.

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فاسكيز – إيسكو – بلانكو.

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى على ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف.