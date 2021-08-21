تشكيل برشلونة - بيدري أساسي أمام بلباو.. وبرايثوايت يقود الهجوم

استمر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة في الدفع باللاعب الشاب بيدري أساسيا مع فريقه في مواجهة أتليتك بلباو.

مارتن برايثوايت النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وتقام المباراة بملعب سان ماميس.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – إيريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج

الهجوم: جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أرناو بيناس – إيناكي بينا – إيمرسون – كليمنت لانجليه – بابلو جافيرا – أليخاندرو بالدي – نيكو جونزاليز – يوسف ديمير – راي ماناج – سيرجي روبيرتو – ريكي بوينج – رونالد أروخو.

وفاز برشلونة في الجولة الأولى على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدفين.