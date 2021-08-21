تشكيل برشلونة - بيدري أساسي أمام بلباو.. وبرايثوايت يقود الهجوم

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:11

كتب : FilGoal

برشلونة وريال سوسيداد

استمر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة في الدفع باللاعب الشاب بيدري أساسيا مع فريقه في مواجهة أتليتك بلباو.

ويلعب برشلونة ضد بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وتقام المباراة بملعب سان ماميس.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – إيريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج

الهجوم: جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أرناو بيناس – إيناكي بينا – إيمرسون – كليمنت لانجليه – بابلو جافيرا – أليخاندرو بالدي – نيكو جونزاليز – يوسف ديمير – راي ماناج – سيرجي روبيرتو – ريكي بوينج – رونالد أروخو.

وفاز برشلونة في الجولة الأولى على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدفين.

برشلونة الدوري الإسباني
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