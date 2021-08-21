انتهت في الدوري - سموحة (3)-(1) الجونة.. المقاولون (3)-(2) المقاصة.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد الجونة في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية. بينما يلتقي المقاولون العرب ضد مصر للمقاصة.

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نهاية المباراة

ق. 63 جوووول ثاااالث. مصطفى فتحي ينفرد ويسجل من فوق الحارس بشكل رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووول أول للجونة. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها كريم الطيب برأسية في المرمى.

ق. 30 طرد أحمد عادل عبد المنعم.

ق. 22 جووول ثاني لسموحة عن طريق مصطفى فتحي من ركلة جزاء.

ق 9. جووووول أول لسموحة، عرضية أرضية من أحمد عبدالقادر لمحمد نادي الذي سدد مباشرة في المرمى

انطلاق المباراة

تابع مباراة المقاولون والمقاصة من هنا

نهاية المباراة

ق. 69 جوووول ثاااالث للمقاولون عن طريق أحمد داوودا.

ق. 62 جوووول التعادل للمقاصة. شيميلس بيكلي يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ لينفرد ويسجل التعادل.

ق. 59 جووول أول للمقاصة عن طريق زياد أشرف من صناعة باسم مرسي.

ق. 49 جوووول الثاني للمقاولون العرب عن طريق أحمد داوودا بعد عرضية من لويس إدوارد، قابلها بتصويبة مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 جوووول أول للمقاولون بتصويبة على الطائر من أمير عابد.

انطلاق المباراة