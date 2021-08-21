حامل اللقب يضرب بقوة.. إنتر يفتتح الدوري الإيطالي برباعية في جنوى

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

إنتر ميلان وجينوى

ضرب إنتر ميلان بقوة في افتتاح الدوري الإيطالي وفاز على جنوى بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوزيبي مياتزا في افتتاحية الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف إنتر كل من ميلان شكرينيار، وهاكان تشالهان أوجلو، وأرتورو فيدال، وإدين دجيكو.

بدأ إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي بهندانوفيتش في حراسة المرمى، بينما قاد الوافدين الجديدين تشالهان أوجلو ودجيكو خط الهجوم.

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تقدم ميلان شكرنيار بالهدف الأول في الدقيقة برأسية رائعة مستغلا ركلة ركنية نفذها تشالهان أوجلو.

وفي الدقيقة الـ 14 عاد اللاعب التركي وسجل الهدف الثاني بنفسه بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني بدأ إنتر مرة أخرى بالتسجيل عن طريق البديل أرتورو فيدال في الدقيقة الـ 74 بعدما تلقى تمريرة رائعة بكعب القدم من نيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك مباشرة.

واختتم دجيكو رباعية إنتر في الدقيقة الـ 87 برأسية بعد عرضية من فيدال، ليفتتح اللاعب البوسني شريط أهدافه مع ناديه الجديد.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز ساسولو على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأخير.

بتلك النتائج حصل إنتر وساسولو على الثلاث نقاط الأولى في مشوارهم ببطولة الدوري ليحتل إنتر صدارة الدوري بفارق الأهداف، قبل انتهاء مباريات الجولة.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان
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