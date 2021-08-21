خبر في الجول - اتصالات بين بيراميدز والاتحاد بشأن الثلاثي "وادي وإبراهيم حسن ورزق"

السبت، 21 أغسطس 2021 - 20:58

كتب : حامد وجدي

محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود رزق

شهدت الأيام السابقة بعض الاتصالات بين ناديا بيراميدز والاتحاد السكندري من أجل إبرام بعض الصفقات بينهما.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يسعى لضم محمود رزق مدافع الفريق السكندري لصفوف فريقه في الموسم المقبل.

في المقابل لا يمانع الاتحاد ترك لاعبه، مقابل الحصول على ثنائي بيراميدز إبراهيم حسن والمهاجم محمود وادي.

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وحتى الآن لم تبدأ المفاوضات الرسمية بين الطرفين، في انتظار موقف كل ناد من اللاعبين الذي تتضمنهم الصفقة.

محمود رزق مدافع الاتحاد البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم الجاري مع الفريق السكندري 21 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدف.

أما إبراهيم حسن جناح بيراميدز لعب مع فريقه 17 مباراة في الدوري والكونفدرالية، وصنع هدفا.

بينما المهاجم الفلسطيني محمود وادي المنضم مطلع العام الجاري لصفوف بيراميدز قادما من المصري، لعب مع فريقه 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

بيراميدز الاتحاد السكندري إبراهيم حسن محمود وادي محمود رزق
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