أنشيلوتي يكشف مدة غياب مودريتش وكروس.. ويعلق على تصريحات رونالدو

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مدة غياب لوكا مودريتش وتوني كروس لاعبا خط وسط الفريق وموعد عودتهم من الإصابة ومشاركتهم مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على ملعب الأخير في الجولة الثانية من الدوري الإسباني مساء غد الأحد.

وجائت تصريحات أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة كالآتي: "الأجواء في غرف خلع الملابس رائعة لأنني أعتقد أن اللاعبون متحمسون ومركزون على تأدية عملهم، وفي غرف خلع الملابس لا نتحدث عن سوق الانتقالات ولكن عن المباريات".

"بنزيمة؟ إنه لاعب مهم جدا ولست مضطرا لشرح ذلك، لقد نضج كثيرا ويظهر شخصية رائعة، هو لاعب كامل ومن دواعي سروري تدريبه ورؤيته يلعب".

"مودريتش وكروس؟ هما حالتان مختلفتان، مودريتش لديه إصابة خفيفة، ولا أعرف إذا كان سيلعب أمام بيتيس، لكن كروس سيعود بعد فترة التوقف الدولي، كارباخال سيعود غدا، هو لاعب مهم وتسعدني عودته".

"أسينسيو؟ لقد تحدثت معه وهو يعمل بشكل جيد وعاد في حالة جيدة بعد دورة الأولمبياد وسيكون مهما لنا خلال الموسم بسبب جودته، أنا أحاول تغيير مركزه بجعله لاعب وسط أيسر أو أيمن مع عودته للخلف بعض الشيء".

"هازارد؟ أعتقد أن هازارد يعمل بشكل جيد، لم يصل بعد لمستواه البدني الكامل ولكنه قريب من ذلك، هو يعمل بجد في كل حصة تدريبية، لا أعتقد بأنه اللاعب الذي يخاف من التدخلات ولكنه شخص يحاول إظهار قوته".

"سوق الانتقالات؟ غير مهتم بما سيحدث في العشرة أيام المقبلة لأنني أمتلك تشكيل قوي جدا، أنا فقط أريد التدريب لأن ذلك يجعلني سعيدا، سأكون مركزا فقط على فريقي في العشرة أيام المقبلة".

"كرستيانو رونالدو؟ ليس هناك شيء لأقوله لأنني بعد الرد على كل تلك الشائعات أردت أن أوضح رؤية النادي للمستقبل، ومع ذلك فإن كل شخص مرتبط بريال مدريد سيكون مغرما برونالدو وأنا أيضا كذلك، لقد ساعدني للتتويج بالبطولات، وسأتمنى له الأفضل دائما".

"أوديجارد؟ لقد تحدثت معه عن المنافسة على مركزه، ولقد تحدث مع عائلته واتخذ قراره، كل ما أود أن أقوله أنه خلال فترته هنا أظهر عقلية احترافية، وأرسنال نادي يعرفه بشكل جيد وسيؤدي بشكل جيد هناك".

وتمكن ريال مدريد من الفوز في مباراته الأولى على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تعادل ليفانتي في المباراة الأولى مع قادش بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.