ثاني الصفقات.. فاركو يضم جناح العين السعودي

بعد مهاجم شبيبة القبائل، سيكون جناح نادي العين السعودي هو ثاني صفقات فاركو للموسم المقبل.

أعلن نادي فاركو ضم محمد فؤاد عبد الحميد جناح فريق العين السعودي.

وضم فاركو اللاعب المصري في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

ويجبد فؤاد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب احترافية في السعودية قبل أن يعود للدوري المصري عبر بوابة فاركو استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويعد محمد فؤاد عبد الحميد ثاني صفقات فاركو بعد التعاقد مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، بعد أن جاء الثنائي على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي لتدعيم صفوف الفريق.

وبدأ محمد فؤاد رحلته مع الساحرة المستديرة داخل نادى بلدية المحلة في الدرجة الثانية، ثم احترف في عمان ثم توجه للسعودية ولعب لأندية الباطن والنهضة وضمك والعين الذي صعد معه لدوري المحترفين السعودي قبل أن ينتقل لنادي فاركو رسميا.

ويعد محمد فؤاد هو الشقيق الأكبر لـ كريم فؤاد ظهير أيمن فريق إنبي المعار من نادي النجوم.

نادي فاركو صعد للدوري المصري الممتاز للموسم المقبل لأول مرة في تاريخ النادي.