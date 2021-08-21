هزيمة أولى مبكرة.. دورتموند يسقط أمام حصون فرايبورج

تلقى بوروسيا دورتموند الهزيمة الأولى له في الدوري الألماني هذا الموسم، بالخسارة خارج ملعبه أمام فرايبورج بهدفين لهدف.

وفشل هجوم دورتموند في اختراق حصون فرايبورج، ليفوز أصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى النقطة 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن فولفسبورج المتصدر.

وتجمد رصيد دورتموند عند 4 نقاط أيضا في المركز السادس بفارق الأهداف.

ثنائية فرايبورج سجلها فينتشينزو جريفو ورونالدو سالي، بينما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق يانيك كيتيل لاعب فرايبورج بالخطأ في مرماه.

وسدد دورتموند خلال المباراة 19 تسديدة على مرمى فرايبورج دون أن يسجل لاعبيه أي أهداف.

في مباراة أخرى فاز بوخوم على ماينز بثنائية دون رد، ليحقق الانتصار الأول له في الدوري.

ويظل ماينز بانتصار واحد فقط.

كما فاز فولفسبورج على هيرتا برلين بثنائية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الألماني. ويستمر هيرتا برلين في قاع الجدول دون نقاط.