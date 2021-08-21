هيندرسون: جماهير ليفربول أعادتنا لحصننا

السبت، 21 أغسطس 2021 - 18:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوردان هيندرسون

شدد جوردان هيندرسون قائد ليفربول على أهمية تواجد الجماهير في ملعب أنفيلد والتي تساعد على تحقيق الفوز. وذلك بعد الانتصار على بيرنلي.

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقميت على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هيندرسون في تصريحات عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "تعاملنا مع بيرنلي بشكل جيد جدا، وكان بإمكاننا التسجيل أكثر لأكون صريحا".

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وتابع "الجماهير تجعلنا نستمر في التقدم، لا أحد يحب أن يلعب ضدنا على ملعب أنفيلد فيوجود حضور جماهيري كامل العدد".

وأضاف "الآن عادت الجماهير لذلك ستختلف اللعبة بالنسبة لنا، لقد عاد حصننا وسنحاول جعل هذا المكان صعبا للذهاب إليه قدر الإمكان".

وحقق ليفربول الفوز الثاني على التوالي ليحقق العلامة الكاملة في صدارة الدوري حتى الآن بعد الفوز في المباراة الأولى على نورويتش سيتي.

وسيلتقي ليفربول مع تشيلسي في المباراة المقبلة يوم الأحد 28 أغسطس على ملعب أنفيلد.

بينمكا سيستضيف بيرنلي فريق نيوكاسل على ملعبه في نفس اليوم.

الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول جوردان هندرسون
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