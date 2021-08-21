أرقام في الجول - الأكثر إرسالا للعرضيات واستعاد الكرة 7 مرات.. ماذا قدم زيزو ضد سيراميكا؟

السبت، 21 أغسطس 2021 - 17:08

كتب : إسلام أحمد

أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - الزمالك - وادي دجلة

في الموسم الماضي ساهم أحمد سيد زيزو في 12 هدفا بالدوري المصري خلال 26 مباراة.

وخلال الموسم الجاري وعبر 31 مباراة ساهم زيزو في 14 هدفا بتسجيل 8 وصناعة 6.

وأمس الجمعة أمام سيراميكا كليوباترا تحصّل على ركلة جزاء وترجمها بنجاح معلنا فوز الزمالك باللقاء والاقتراب خطوة نحو لقب غائب منذ 5 مواسم.

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فماذا قدم زيزو ضد سيراميكا كليوباترا؟

الجناح الأيسر سجل هدفا من تسديدتين على مرمى عامر عامر وكذلك صنع فرصتين محققتين للتسجيل.

تسديدتا زيزو جعلته ثاني أكثر لاعب يسجل للزمالك بعد أشرف بنشرقي صاحب الـ 3 تسديدات والهدف الأول.

على مستوى التمريرات بلغت دقة تمريراته 72% بواقع 23 تمريرة صحيحة من أصل 32.

39% من تمريرات جاءت أمامية بينما وصلت 49% من التمريرات إلى الجانب و13% فقط إلى الخلف.

* تمريرات زيزو أمام سيراميكا كليوباترا.. الأخضر الصحيح والأحمر الخاطئ

وكالعادة كان زيزو أكثر من أرسل عرضيات رفقة حمزة المثلوثي برصيد 7 عرضيات لكل لاعب في المباراة، منها 2 وصلت لزملائه.

دفاعيا استعاد الكرة في 7 مواقف، منها 5 في منتصف ملعب الأبيض من بينها 2 من أمام منطقة الجزاء في العمق.

وهو ثاني أكثر لاعبي الزمالك في الشق الهجومي استعادة للكرة بعد بنشرقي (10).

* أماكن استعادة الكرة لزيزو مع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

لكن في المقابل كان أكثر من فقد الكرة بين لاعبي الزمالك في 7 محاولات يليه يوسف أوباما الذي شارك بديلا.

وتحصل زيزو على خطأين لصالحه بالتساوي مع إمام عاشور.

وبين لاعبي الزمالك حصل زيزو على التقييم الأعلى برصيد 6 من 10 وفقا لموقع كوراستاتس.

المصدر: كوراستاتس

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