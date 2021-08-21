ماركا: راموس طلب وساطة أنشيلوتي.. المحاولة الأخيرة للبقاء في ريال مدريد

زعمت تقارير صحفية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق اتصل بالمدرب كارلو أنشيلوتي لمساعدته في الحصول على عقد جديد من النادي، وذلك قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وكان أنشيلوتي مدرب إيفرتون السابق قد تم الإعلان عن عودته إلى ريال مدريد قبل رحيل راموس الرسمي بأسبوعين، مسدلا الستار على حقبة دامت لـ16 عاما.

ومع وصول أنشيلوتي كانت مفاوضات راموس مع ريال مدريد قد وصلت إلى طريق مسدود، نهاية للأزمة التي اعترف المدافع الإسباني لاحقا بأنه كان يجب عليه حلها.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس اتصل بأنشيلوتي ليطلب منه مساعدته على البقاء، والتوسط لإجراء مفاوضات جديدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وتقول الصحيفة إن المدافع البالغ من العمر 35 عاما كان يأمل في فرصة للضغط على الرئيس بهذه الطريقة، ولكن أنشيلوتي أخبره أن الأمر كان خارج نطاق سلطاته، ليرحل بعدها بقرابة 15 يوما.

ومنع هذا الرحيل فرصة اجتماع راموس وأنشيلوتي معا مرة أخرى، حيث كان المدرب الإيطالي قد قاد الميرينجي في ولاية أولى بين عامي 2013 و2015، وحقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي عام 2014، بفضل رأسية الإسباني الشهيرة في الوقت القاتل ضد أتلتيكو مدريد.

وودع بيريز أسطورة النادي الملكي رفقة بطولاته البالغ عددها 22، حيث بكى راموس في هذا المؤتمر واعترف أنه لم يرغب بالرحيل أبدا.

وفي بداية يوليو وقع اللاعب عقدا مدته عامين مع باريس سان جيرمان ضمن مجموعة صفقات كبرى، فيالإضافة إلى أشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، لحق بهم جميعا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في أضخم صفقات سوق الصيف حتى الآن.

يذكر أن راموس غاب عن بداية الدوري الفرنسي مع فريق العاصمة حتى الآن بسبب الإصابة، حيث فاز بأول 3 مباريات في غيابه على حساب تروي وستراسبورج وبريست على الترتيب.