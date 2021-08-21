مورينيو: هذا هو الفارق بين مؤتمرات إيطاليا وإنجلترا.. ولا يمكنني الضغط على الإدارة

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما سعادته بالعودة إلى المؤتمرات الصحفية في الدوري الإيطالي من جديد، موضحا الفارق بينها وبين المؤتمرات الصحفية في إنجلترا التي عاد منها مؤخرا.

وكان مورينيو قد خاض مباراته الأولى الرسمية كمدرب لذئاب العاصمة الإيطالية، حيث فاز على طرابزون سبور التركي 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، والآن يستعد لملاقاة فيورنتينا غدا في الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

وقال مورينيو عن المواجهة المقبلة في المؤتمر الصحفي:"الانتصارات تساعدك على التعافي سريعا. هذه هي الكرة الحديثة ولن أقوم بالكثير من التعديلات".

وأضاف "لقد شرحت بالفعل استراتيجيتنا في سوق الانتقالات وكونها رد فعل، لقد خسرنا لاعبين لم نتوقع خسارتهما وهما ليوناردو سبيناتزولا (المصاب في يورو 2020) وإدين دجيكو (المنتقل إلى إنتر ميلان)، ولذلك كان علينا التصرف ولهذا تعاقدنا مع من نظنهم على درجة الأهمية اللازمة لموازنة القائمة".

وأوضح "حين يقوم النادي بهذا الجهد المذهل للتعامل مع المشاكل لا يحق لي أن أضغط عليهم أو أضع مطالب أخرى. يجب أن أعمل باللاعبين الذين أملكهم في القائمة".

ويعود مورينيو إلى إيطاليا بعد 11 عاما من رحيله عن إنتر، درب خلالهم ريال مدريد في إسبانيا، وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر في إنجلترا.

وعن الفارق بين المؤتمرات الصحفية بين إيطاليا وإنجلترا قال: "حين كنت في إنجلترا كنت دائما ما أقول لجهازي الفني أني أفتقد المؤتمرات الصحفية في إيطاليا، لأنهم في إنجلترا يريدون الحديث فقط عن الأمور المثيرة للجدل، ولكن الآن في إيطاليا، لا أريد الحديث عن التكتيك لأنكم جيدون للغاية في التحليل".

وانتقل مورينيو إلى النقاط الفنية من مباراة طرابزون سبور قائلا: "لقد قمنا بالعديد من العرضيات ولكن الأمور سارت بشكل خاطئ. كرة القدم هذه الأيام لا ترتبط بنظام لعب معين، وذلك يصعب على الخصم التحضير لمواجهتك".

وأوضح "هناك طرق مختلفة للوصول إلى الهدف نفسه، وهو الفوز. أحيانا سندفع بالظهيرين للأمام، وأحيانا واحد فقط في كل محاولة".

وتابع "روما فريق كبير ولكن مشروعه يختلف عن ريال مدريد أو إنتر. اليوم روما لم يفز بالكثير مؤخرا، وأنهى الدوري بعيدا عن المتصدر بـ29 نقطة في الموسم الماضي ولذلك يحتاج إلى الوقت والتنظيم والعمل غير المرئي بالنسبة للجماهير، وهذا ما سيقود للنتائج".

وعن المواجهة القادمة ضد فيورنتينا بقيادة مدربه الجديد فينشنزو إيتاليانو قال مورينيو:"لقد حللنا فلسفة إيتاليانو في اللعب وستكون مباراة صعبة أمام مدرب يملك لاعبين من أصحاب الجودة. كلانا يبدأ مهمته الجديدة هذا الموسم".

أخيرا عن تامي أبراهام صفقة الصيف لدعم الهجوم والذي غاب عن مواجهة طرابزون سبور، صرح مورينيو أنه يمكنه البدء غدا ضد فيورنتينا، كونه جاهز للعب.

يذكر أن روما قام بعدة صفقات في الصيف قاربت قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو، أبزرها ضم أبراهام مقابل 40 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي.