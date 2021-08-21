بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي ويوضح: لن نقف في طريقه مع الأرجنتين

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وجود فرصة لظهور ليونيل ميسي نجم الفريق الجديد للمرة الأولى في الأسبوع القادم بقميص نادي العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف باريس في العاشر من أغسطس، بعد أولى جولات الدوري الفرنسي التي انتهت بفوز الفريق على تروي بهدفين مقابل هدف وحيد.

منذ ذلك الوقت لعب سان جيرمان الجولة الثانية والثالثة، وفاز على ستراسبورج وبريست بنفس النتيجة 4-2، ولم يظهر ميسي في القائمة حتى الآن.

وقال بوكيتينو في تصريحاته لـ"إي إس بي إن" النسخة الأرجنتينية عقب الفوز على بريست:"لقد كان أسبوعا جيدا للغاية بالنسبة لـ ليو (في التدريبات)".

وأضاف "الأسبوع القادم سيكون طويلا للغاية، ولكن لو سارت الأمور بصورة جيدة، نتمنى أن يتواجد في القائمة وأن يبدأ المشاركة على المستوى التنافسي".

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي ضد ريمس ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمسابقة.

وشدد بوكيتينو أن النادي لن يقف في طريق ميسي إن أراد المشاركة مع منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" والتي ستستمر فعالياتها في سبتمبر المقبل.

وأوضح المدرب الأرجنتيني "لم أتحدث بعد مع الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، ولكنهم يعرفون جيدا أني أدعم ذهاب اللاعبين إلى منتخباتهم وأننا لسنا مستعدين لمساعدة الأرجنتين فقط بل لمساعدة كل المنتتخبات التي تريد إشراك لاعبيها".

ولم يلعب ميسي البالغ من العمر 34 عاما أي مباراة منذ تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، وهو اللقب الأول للأرجنتين منذ 1993 واللقب القاري الأول في مسيرته على صعيد المنتخب.

ويسعى ميسي للحصول على بعض الدقائق في مباراة ريمس المقبلة لاستعادة الأجواء من جديد، قبل مواجهتي فنزويلا وبوليفيا في إطار التصفيات خلال التوقف الدولي القادم.

يذكر أن أسطورة برشلونة قد أسدل الستار على مسيرة طويلة مع ناديه السابق، بعد فشله في تجديد تعاقده بسبب الوضع الاقتصادي، ليرحل إلى حديقة الأمراء في صفقة انتقال حر.