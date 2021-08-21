مؤتمر أليجري: مستقبل رونالدو وتحديد هوية قائد يوفنتوس ضد أودينيزي‎‎

حسم ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس مستقبل نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذي أثيرت الكثير من الشائعات حول رحيله عن الفريق في الصيف الحالي، كما تحدث عن باولو ديبالا القريب من تجديد عقده.

وتتحدث التقارير الصحفية بصورة مكثفة عن إمكانية عودة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد، أو انتقاله إلى باريس سان جيرمان، مع اقتراب عقده من الانتهاء في صيف 2022 دون حديث عن التجديد.

ولم يلعب رونالدو في آخر المباريات الودية يوم الخميس ضد فريق يوفنتوس تحت 23 عاما، وهو ما أثار المزيد من الشكوك.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي قبل انطلاق أولى مباريات فريقه في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي: "رونالدو لم يلعب يوم الخميس لأننا قمنا بعمل بدني مكثف في التدريبات ولذلك منحته نصف يوم من الراحة".

وأضاف "رونالدو هو قيمة مضافة كبيرة لنا، لأنه يضمن عددا كبيرا من الأهداف، بالتأكيد يجب علينا العمل كفريق أيضا للحصول على أفضل ما يمكن استخراج من فرد".

أما عن شائعات رحيله فقال أليجري: "إنه دائما ما يتدرب بصورة جيدة. لقد قرأت الشائعات في الصحف فقط. إنه لم يخبرني أبدا برغبته في الرحيل. رونالدو قال لي أنه سيبقى مع يوفنتوس".

وعن المباراة المقبلة ضد أودينيزي أوضح "كما أقول دائما، أول مباراة تكون صعبة للغاية، خصوصا ضد فريق أودينيزي القوي من الناحية البدنية والذي لم يتلقَ أي هدف من ركنية في الموسم الماضي. إنهم جيدون في المرتدات ومنظمون في الدفاع".

وتابع "يجب أن نستعد جيدا، فنحن بحاجة لأداء صلب بجودة فنية مرتفعة والكثير من الصبر لأجل تحقيق الفوز".

أما عن الوافد الجديد مانويل لوكاتيلي قال أليجري: "أنا سعيد بوصول لوكاتيلي، ولكنه بحاجة لـ 10 أيام من العمل قبل أن ينضم للقائمة. إذا احتجت إليه غدا يمكنه اللعب لمدة 15 دقيقة".

بالانتقال إلى باولو ديبالا قال المدرب: "باولو بدأ تحضيرات الموسم وكأنه عامه الأول في يوفنتوس. هو يعرف أيضا أن الموسمين الماضيين لم يقدم خلالهما ما يوازي مستواه. إنه موهوب للغاية، ولكن الكل بحاجة للتدريب بطبيعة الحال للعب كرة القدم على مستوى معين".

وشدد أليجري أن ديبالا سيكون قائد الفريق في غياب جورجيو كيليني غدا، وذلك إذا بدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسي.

يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو، وفاز بجائزة هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ 29 هدفا.