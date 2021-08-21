فلورينزي ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة

أعلن ميلان ضم أليساندرو فلورينزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء قادما من روما.

أليساندرو فلورينزي النادي : باريس سان جيرمان روما ميلان

الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عاما سيرتدي القميص رقم 25 مع ميلان.

واضطر فلورينزي للتخلي عن رقمه المعتاد "24"، وذلك بسبب وجوده على ظهر المدافع الدنماركي سيمون كاير في صفوف الفريق.

وكان فلورينزي قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف باريس سان جيرمان، الذي قرر عدم ضمه بصورة نهائية بنهاية الموسم، متجها إلى المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان في صفقة كلفته 60 مليون يورو.

وحتى الآن نجح ميلان في التعاقد مع مايك مينيان حارس مرمى ليل الفرنسي لتعويض رحيل جيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان، كما تعاقد مع المدافع فيكايو توموري قادما من تشيلسي.

ولعب فلورينزي مع الفريق الأول لروما منذ 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا، ليقضي موسما واحدا مع الفريق الإسباني ثم يعيد روما إعارته إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن فلورينزي توج مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بالفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويستهل ميلان موسمه بلقاء سامبدوريا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.