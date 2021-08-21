مواعيد مباريات اليوم 21 أغسطس 2021.. الدوري المصري وليفربول وعودة الكالتشيو ونهائي البطولة العربية

الدوري المصري يتواصل مع اشتعال صراع الهبوط، والجولة الثانية في إنجلترا وافتتاح الدوري الإيطالي ونهائي البطولة العربية.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في السابعة مساءً يلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت تذاع مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري على أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً يلتقي المقاولون العرب مع مصر للمقاصة وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وتختتم المباريات بلقاء يجمع سموحة والجونة في التاسعة مساءً على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

تُستهل الجولة الثانية بلقاء يجمع ليفربول وبيرنلي في الواحدة والنصف ظهرا ويذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي الرابعة عصرا يلتقي مانشستر سيتي مع نورويتش سيتي ويذاع على نفس القناة.

الدوري الإسباني

في العاشرة مساءً يستضيف أتليتك بلباو برشلونة ضمن مواجهات الجولة الثانية وتذاع على بي إن بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

يُفتتح الموسم بمواجهة تجمع إنتر حامل اللقب وجنوى وتذاع المباراة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب في السادسة والنصف مساءً.

وتذاع أيضا على نفس القناة مباراة إيمبولي ولاتسيو في التاسعة إلا الربع مساءً.

نهائي البطولة العربية

يلتقي الرجاء المغربي مع اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس" وتذاع المباراة على قناتي أبو ظبي الرياضية 1 و2.

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