حسين لبيب: الزمالك بدون ساسي يتصدر الدوري.. ومن أخطئ يُعاقب

السبت، 21 أغسطس 2021 - 01:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

أوضح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن من أخطئ سيُعاقب، وأن النادي هو من يصنع النجومية.

وقال حسين لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك بدون فرجاني ساسي يتصدر الدوري والخاسر هو ساسي بعدما رفض الاستمرار مع الفريق".

وأضاف "الزمالك هو من يصنع نجومية أي لاعب".

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وعن ما بدر من محمود عبد الرحيم "جنش" قال لبيب: "سنجلس غدا مع باتريس كارتيرون لمعرفة ما حدث مع جنش ثم سأجلس مع الإدارة لدراسة واتخاذ القرار".

وتابع "نحترم جنش وهو من قاده الفريق لكن هناك التزام ومواقف وهي ما تُظهر كل شخص".

وأوضح "ولن نتسرع في إصدار القرار، من أخطئ يُعاقب".

وواصل عن التجديد للاعبي الفريق: "كل اللاعبين يقتربون من التجديد".

وأردف "أهم شيء لدي حاليا هو اللاعبين المقيدين والمعارين، بعد نهاية الموسم سنجلس مع كارتيرون لحسم الأمور".

وواصل "الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، المعارون من الزمالك هما هدافي فرقهم في الدوري، على سبيل المثال مصطفى فتحي وكريم بامبو وعمر السعيد هدافي فرقهم".

وأتم "نمتلك ذخيرة من اللاعبين جيدين للغاية".

خطى الزمالك خطوة أخرى نحو لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالتفوق على سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 بنتيجة 2-1 على استاد السويس.

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على المصري 4-2.

وأصبح الزمالك في حاجة لفوز واحد من آخر مباراتين لحصد لقب الدوري.

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