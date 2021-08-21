إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا

هاجم جون ويليامز المدير الرياضي لنادي إميان الفرنسي، اتحاد الكرة المصري، على خلفية عدم إرساله لبطاقة أليو بادجي لاعب الأهلي، المعار للأخير، حتى الآن.

وقال ويليامز لـ FilGoal.com: "لم تصل بطاقة أليو بادجي لنا حتى الآن. هذا الأمر يشكل لنا أزمة، وما يحدث عار"

وشدد "تعاملنا مع أفضل ناد في إفريقيا، وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا".

ماذا حدث؟

في وقت سابق يوم الجمعة قال ويليامز لـFilGoal.com:"الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرسلنا لنا البطاقة بعد، لذلك لم نستطع تسجيل اللاعب".

وأضاف "كل شيء سار جيدا مع الأهلي، لكننا في مشكلة مع الاتحاد".

وواصل "قيل لي هناك أزمة بين الأهلي والاتحاد، نحن مثل الرهينة في الوقت الحالي".

وبسبب عدم حصول إميان على بطاقة السنغالي بادجي (23 عاما) لم يشارك اللاعب في المباريات الأربع التي خاضها الفريق حتى الآن في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "المشكلة أن البطاقة في الاتحاد التركي لكرة القدم، ننتظر وصولها لنرسلها إلى إميان".

وأوضح "لابد أن نكون في فترة القيد ليتم ذلك، ولأن الموسم لم ينته بعد، باب القيد سيُفتح في 30 أغسطس الجاري".

ولعب بادجي لفريق أنقرة جوتشو التركي في النصف الثاني من الموسم الماضي، قبل أن يعيره الأهلي إلى إميان حتى 2022.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان حتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء.

ويحتل إميان المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 3 نقاط بعد فوز و3 هزائم.

ويستضيف سوشو اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري.

وانضم المهاجم بادجي إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي.