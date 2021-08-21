أحمد رفعت يكشف لـ في الجول سبب حديثه مع حكم لقاء الأهلي والمصري

كشف أحمد رفعت لاعب المصري سبب حديثه مع محمد عادل حكم لقاء فريقه ضد الأهلي بين شوطي المباراة.

أحمد رفعت النادي : المصري

وفاز الأهلي على المصري يوم الجمعة بأربعة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري المصري.

وقال رفعت لـFilGoal.com: "أعطاني الحكم إنذارا في الشوط الأول ولم أعرف السبب".

وواصل "عندما رأيت الوقت مناسبا بين الشوطين قلت له لماذا أعطيتني إنذارا؟ وقال لي لأنك تتحدث معي".

وأضاف "فقلت له أنت الوحيد الذي أستطيع التحدث معه هذا طبيعي، ولم يرد علي بعد ذلك".

وشدد رفعت "لا أعتقد أن هناك أي سبب لحصولي على الإنذار".

وعن اللقاء قال رفعت: "قدمنا مباراة جيدة ضد فريق كبير بحجم الأهلي وكنا نجاريهم وعوضنا تأخرنا مرتين، الأهداف التي استقبلناها بأخطاء فردية والتوفيق لم يكن حليفنا".

وتجمد رصيد المصري عند 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.