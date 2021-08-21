عبد الحفيظ: سنلعب للنهاية ومبروك لـ الزمالك لو فاز بالدوري.. ورسالة لمن يطالبنا بـ "النظر في ورقتنا"

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه سيلعب لنهاية الدوري، وكذلك بارك للزمالك حال تتويجه بالدوري، الذي يحتاج لـ 3 نقاط فقط لحسمه.

وكذلك، هاجم عبد الحفيظ عددا من الحكام، ووجه رسالة لـ "من يطالب الأهلي بالنظر في ورقته".

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "من الممكن أن يكون هناك تقصير مننا، ومن الوارد أن يكون الزمالك اهتم أكثر بالدوري. تم ضغطنا ربما بشكل غير مقصود أو مقصود".

وشدد "كليوباترا حصل على فترة راحة أقل من المصري، ما حدث في الدوري لن يحدث في الكأس".

وأكمل "لا يوجد أي مبرر لضغط بطولة الكأس، وما يحدث لا يمكن أن ينم عن عقلية إدارة. لو فاز الزمالك بالدوري مبروك له ولإدارته ولجماهيره، لكننا رأينا نفس الكرة مع نفس الحكم تُحتسب ركلة جزاء في مباراة ولا تٌحتسب في مباراة أخرى".

وأردف "طارق مجدي أيضا كان في غرفة الـ VAR عندما ألغي لنا هدف ضد بيراميدز ولم يراجع كرة محمد شريف التي استحقينا فيها ركلة جزاء".

وأوضح "ربما لم نكن موفقين مع بعض الحكام. محمود بسيوني حكم الـ VAR في مباراة طلائع الجيش لو كان تثائب كان سيحتاج وقتا أكثر من الـ 10 ثواني التي راجع فيها الكرة التي تخطت خط المرمى".

وأكمل "محمد الصباحي على سبيل المثال كان حكما للـ VAR في 6 مباريات لنا، بـ 6 أخطاء. ليس لأننا نفوز بدوري أبطال إفريقيا نُحرم من الميراث المحلي".

وشدد "لاعبو الأهلي فازوا بدوري أبطال إفريقيا مرتين وثالث كأس العالم للأندية، مع كل الاحترام أيضا لم يكن يصح أن نخسر نقاطا من فرق تصارع لعدم الهبوط مع كامل الاحترام لهم".

واستدرك "من يطلب مني أن أنظر في ورقتي، أقول له إنني سأنظر في ورقة غيري، ولو وجدت ورقته مختلفة سأعترض".

وأتم "لاعبو الفريق في بعض المباريات كانوا لا يقدرون على اللعب في آخر 10 دقائق".

عبر الأهلي عقبة منافسه المصري وتشبث بأمله الطفيف في الظفر بلقب الدوري وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت تقلبا كثيرا في أحداثها.

وجاء انتصار الأهلي على المصري في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 72 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.