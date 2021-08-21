كل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي 2021-2022.. وماذا فعل الـ 7 الكبار

بعد 6 أسابيع من تتويج إيطاليا بـ يورو 2020 في صيف 2021، سنكون على موعد مع بداية موسم استثنائي للدوري الإيطالي، موسم 2021-2022 والذي يحمل رقم 120 في تاريخ المسابقة.

تغييرات شاملة في مقاعد المدربين، رحيل بعض النجوم وتعزيزات جيدة ستُسهم في اشتعال الموسم بين الأقطاب السبعة خاصة مع احتدام المنافسة على اللقب أو المقاعد الأوروبية في الموسمين الأخيرين.

سوق المدربين

على غير العادة اشتعل سوق المدربين في إيطاليا بتغييرات شاملة، 12 فريقا من أصل 20 يبدأون الموسم الجديد بتغييرات من على المقاعد الفنية.

عودة أليجري لـ يوفنتوس، ورحيل كونتي عن إنتر بعد التتويج وتعويضه بـ سيموني إنزاجي وعودة ساري من بوابة لاتسيو، وكذلك عودة مورينيو لإيطاليا من بوابة روما، عاد أيضا لوتشيانو سباليتي لنابولي بعد حصوله على راحة لمدة عامين ونصف.

ووفقا للقواعد في إيطاليا فيحق للمدرب قيادة فريق واحد فقط في الموسم.

وإليكم تغييرات المديرين الفنيين قبل بداية الموسم في إيطاليا:

نابولي: لوتشيانو سباليتي بدلا من جينارو جاتوزو

إنتر: سيموني إنزاجي بدلا من أنطونيو كونتي

هيلاس فيرونا: إيزيبيو دي فرانشيسكو بدلا من إيفان يوريتش

إيمبولي: أوريليو أندريازولي بدلا من أليسيو ديونيسي

يوفنتوس: ماسليميانو أليجري بدلا من أندريا بيرلو

روما: جوزيه مورينيو بدلا من باولو فونسيكا

فيورنتينا: فينتشينزو إيطاليانو بدلا من جوسيبي ياكيني

ساسولو: أليسيو ديونيسي بدلا من روبرتو دي زيربي

سامبدوريا: روبرتو دافيرسا بدلا من كلاوديو رانييري

لاتسيو: ماوريتسيو ساري بدلا من سيموني إنزاجي

تورينو: إيفان يوريتش بدلا من دافيدي نيكولا

سبيزيا: تياجو موتا بدلا من فينتشينزو إيطاليانو

8 فرق لم تُغير مدربيها وهم:

أتالانتا: جيان بيرو جاسبريني

بولونيا: سينسيا ميهايلوفيتش

كالياري: ليونادرو سيمبيلتشي

جنوى: دافيدي بالارديني

ميلان: ستيفانو بيولي

ساليرينتينا: فابريزيو كاستوري

أودينيزي: لوكا جوتي

فينيتسا: باولو زانيتي

الانتقالات

وفقا لـ ترانسفير ماركت، بلغ عدد الصفقات الراحلة بين بيع وإعارة 441 لاعبا بقيمة 419 مليون يورو.

في المقابل انضم 165 لاعبا مقابل 446 مليون يورو.

رحيل ثنائي إنتر، أشرف حكيمي مقابل 75 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان وروميلو لوكاكو مقابل 115 مليون يورو إلى تشيلسي، هم الراحلين الأبرز.

لوكاكو أصبح أغلى لاعب يخرج من الدوري الإيطالي بعد عامين من انضمامه إلى إنتر.

بينما فقد ميلان في المقابل خدمات حارسه جانلويجي دوناروما أفضل لاعب في أوروبا بيورو 2020 لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقبل بداية الدوري أصبح تامي أبراهام أغلى لاعب ينضم للدوري الإيطالي برصيد 40 مليون يورو قادما من تشيلسي إلى روما.

إيطاليا أيضا افتقدت بعضا من اللاعبين الذين تألقوا الموسم الماضي، روديجيو دي بول من أودينيزي إلى أتليتكو مدريد وكريسيتيان روميرو من أتالانتا إلى توتنام.

صراع اللقب

وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أفردت تقريرا مصغرا عن فرص الـ 7 الكبار في حصد لقب الدوري موسم 2020-2021.

يوفنتوس مع عودة ماكس أليجري تصاعدت حظوظه في استعادة اللقب، في المقابل تراجع إنتر في الترشيحات للمركز الثاني خاصة بعد رحيله مدربه ونجميه.

ويأتي أتالانتا وميلان ثم نابولي وروما ولاتسيو بالترتيب كمرشحين للفوز بلقب الدوري الإيطالي بحظوظ أقل.

الجماهير

بعد غياب الجماهير في آخر موسم ونصف بسبب فيروس كورونا، يعود الجمهور لمكانه الطبيعي بنسبة 50% من المدرجات.

وهو ما يعني أننا سنرى في سان سيرو 40 ألفا لفريقي ميلان وإنتر.. وكذلك 35 ألفا في مباريات لاتسيو وروما بالأولمبيكو.

ويتحدد الدخول للجماهير وفقا لضوابط وضعتها اللجنة الطبية للرابطة الإيطالية.

البث

عربيا لن تذاع مباريات الدوري الإيطالي على شبكة بي إن سبورتس كما كان معتادا.

وستذاع المباريات عبر "يوتيوب" على الحساب الرسمي للدوري الإيطالي وبتعليق واستديو خاص باللغة العربية لـ 5 مباريات أسبوعيا.

يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي من هنــــــــــــا.

الآن لنراجع سريعا الفرق الـ 7 الكبار

يوفنتوس

عاد ماكس أليجري فعادت الطموحات مرة أخرى باستعادة لقب الدوري الذي سقط من يد السيدة العجوز بعد 9 سنوات.

عمل يوفنتوس في سوق الانتقالات لم يكن كبيرا، فالفريق ضم ويستون ماكيني بشكل نهائي من شالكه الألماني، وبعد مفاوضات طويلة استمرت لشهرين حصل على خدمات مانويل لوكاتيلي، وأخيرا ضم البرازيلي الشاب كايو جورج من سانتوس البرازيلي.

في المقابل رحل مريح ديميرال إلى أتالانتا، وكذلك جانلويجي بوفون الذي رحل إلى بارما وإعارة ماركو بياكا وجانلويجا فاربوتا إلى تورينو وفيرونا على الترتيب.

سوق يوفنتوس قد يكون انتهى عند هذا الحد، لكن التعاقد الأبرز بكل تأكيد هو عودة أليجري الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق، والدليل اهتزاز أداء يوفنتوس خلال موسمين وفقدانه لسطوته المحلية مع ساري وبيرلو.

ميراليم بيانيتش يبدو قريبا من العودة من برشلونة بعد عام واحد من الرحيل.

باولو ديبالا كان قريبا من الرحيل بعدما أرهقته الإصابات الموسم الماضي وتراجع مستواه، إلا أن عودة أليجري وجعله محور مشروع يوفنتوس الجديد تجعل تجديد تعاقده قريبا.

كذلك بقاء كريستيانو رونالدو بمثابة صفقة لـ يوفنتوس رغم حرب التقارير حول مستقبله، فبقاء رونالدو يساوي الكثير -رغم كلفته المادية- في الدوري ليوفنتوس سواء تهديفيا أو تجاريا.

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

الوسط: أدريان رابيو - مانويل لوكاتيلي - رودريجو بنتانكور

الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيدريكو كييزا

إنتر

يعد إنتر تاريخيا غير محظوظا في الإبقاء على نجومه عندما يحقق النجاحات والألقاب، في بداية الألفية وعقب تحقيق لقب كأس الاتحاد الأوروبي انفرط عقد الفريق بشكل متتالي.

مع الثلاثية التاريخية رحل جوزيه مورينيو وانفرط عقد الفريق مرة أخرى منذ 11 عاما.

عاد إنتر لتحقيق أول لقب منذ 11 عاما لكنه خسر في النهاية خدمات مدربه أنطونيو كونتي ونجميه لوكاكو وحكيمي في ظل المشاكل التي ضربت المُلاك الصينين على المستوى المالي ومحاولاتهم لبيع النادي.

في الميركاتو كان هدف الإدارة التخلص من أصحاب العقود المرتفعة، فرحل جواو ماريو وناينجولان ودالبرت وأشلي يونج، ويقترب أرتورو فيدال وأليكيس سانشيز من الرحيل.

رحيل كونتي عوضه انضمام إنزاجي والذي يلعب بنفس الأسلوب، بثلاثي دفاعي في الخلف وثنائية هجومية، لذلك لن تكون التغييرات جذرية في أسلوب النيراتزوري.

إنتر عوض قائمة الراحلين بأسماء جيدة، بدلا من حكيمي ضم دينزل دومفريز ظهير هولندا وأفضل لاعب في يورو 2020 بمباراتي النمسا وأوكرانيا.

وحل البوسني المخضرم إدين دجيكو بدلا من لوكاكو، وكذلك ضم البلجيكي زينيو فانديهاوسن في الدفاع من ستاندر دو ليج البلجيكي، والتركي هاكان تشالهان أوجلو لتعويض كريستيان إريكسن في حال باتت إمكانية مشاركته في المباريات صعبة بعد ما حدث له في يورو 2020.

التشكيل المتوقع لـ إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أندريا باستوني - ستيفن دي فري - ميلان شكرينيار

الوسط: إيفان بيريسيتش - دانييلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - دينزل دومفريز

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

ميلان

ثاني أكثر فريق صرفا في الميركاتو الصيفي للدوري الإيطالي، بعدما ضم فيكايو توموري وساندرو تونالي بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة.

واستعار براهيم دياز من ريال مدريد مجددا لمدة موسمين، وكذلك ضم فودي بالو توريه من موناكو وأوليفييه جيرو من تشيلسي، وعوض رحيل دوناروما بضم مايك ماينيان أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الموسم الماضي مع ليل برصيد 21 مباراة، وكذلك أليساندرو فلورينزي.

ويقترب الفريق من ضم 4 صفقات على الأقل وفقا للتقارير القريبة من النادي.

في المقابل رحل دوناروما وتشالهان أوجلو عقب نهاية تعاقدهما، وديوجو لاكسالت إلى دينامو موسكو، بيتير هاوجي إلى إينتراخت فرانكفورت، وأعير ماتيا كالدرا ولورينزو كولومبو إلى فينيتسيا وسبال على الترتيب.

ميلان من القلائل الكبار الذي لم يجروا تغييرات في منصب المدير الفني، وفضل النادي الاستقرار عقب تحقيق هدفه الأهم الموسم الماضي بالعودة لدوري الأبطال بعد 7 مواسم من الغياب واحتلال الوصافة رفقة ستيفانو بيولي.

التشكيل المتوقع لـ ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – سيمون كايير – دافيدي كالابريا

الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي

أمامهما: أنتي ريبيتش – براهيم دياز – أليكسيس سايلميكيرس

الهجوم: أوليفييه جيرو

أتالانتا

ثاني فريق بين الـ 7 الكبار الذي لم يُجر أي تغيير على مقاعده الفنية، ولا زال جيان بيرو جاسبريني مستمرا في منصبه منذ 2016.

نيراتزوري بيرجامو سيخوض موسمه الثالث تواليا في دوري الأبطال ولذلك دعم النادي صفوفه بشكل جيد، إذ ضم الحارس الأرجنتيني خوان موسو من أودينيزي والإيطالي الشاب ماتيو لوفاتو أحد أفضل المواهب الدفاعية وكذلك مريح ديميرال من يوفنتوس لتعويض رحيل كريستيان روميرو.

في المقابل لم يتخلى النادي عن أحد من نجومه حتى الآن رغم التقارير التي تُقرب دوفان زاباتا ويوسيب إيليشيتش من الرحيل لقطبي ميلانو.

التشكيل المتوقع لـ أتالانتا

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: بيرام ديمستي – مريح ديميرال – رافائيل تولوي

الوسط: روبن جوسنيس – ريمو فرويلر – مات دي رون – ماتيا بيسينا - يواكيم ماهيلي

الهجوم: دوفان زاباتا – روسلان مالينوفسكي

نابولي

عاد لوتشيانو سباليتي لمقاعد التدريب مرة أخرى بعد عامين من الغياب وتلك المرة مع نابولي خلفا لجاتوزو.

البارتينوبي لم يدخل الميركاتو بقوة كعادته في السنوات الأخيرة بل حافظ على القوام الأساسي.

الفريق ضم خوان جيسوس عقب نهاية تعاقده مع روما وفي المقابل رحل السيد هيساي إلى لاتسيو في صفقة انتقال حر.

هدف نابولي بكل تأكيد سيكون تعويض ما فاته وخسارته مقعد دوري الأبطال في الجولة الأخيرة.

التشكيل المتوقع لـ نابولي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماريو روي – كاليدو كوليبالي – كوستاس مانولاس – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: بيتور زيلينسكي – ستانيسلاف لوبوتكا – فابيان رويز

الهجوم: لورينزو إنسيني – فيكتور أوسمين – ماتيو بوليتانو

روما

عاد جوزيه مورينيو مرة أخرى إلى إيطاليا وتلك المرة من بوابة الفريق الذي نافسه على اللقب منذ 11 عاما.

روما بدأ مع إدارته الأمريكية الجديدة مشروعا شابا وأجرى النادي تغييرات عديدة أبرزها بيع نجومه الذين تخطوا الثلاثين عاما والاستعانة بخبرات المدرب البرتغالي في خطوة لم تكن متوقعة.

الذئاب أبرموا صفقات عديدة والأكثر صرفا في الميركاتو الصيفي الإيطالي، فضم الفريق تامي أبراهام من تشيلسي، والأوزبكي إلدور شوموردوف من جنوى والظهير الأيسر الأوروجوياني ماتياس بينا من بالميراس البرازيلي، وبراين رينولدز أحد المواهب الأمريكية ظهير أيمن دالاس السابق.

وأخيرا حل النادي أزمة حراسة المرمى بالتعاقد مع روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون الإنجليزي.

في المقابل رحل أليساندرو فلورينزي وخوان جيسوس وبرونو بيريز وإدين ديجكو وبيدرو وجميعهم في سن الـ 40 وأكبر.

بينما أعير الثنائي، الحارس الإسباني باو لوبيز والجناح التركي جينكيز أوندر إلى مارسيليا الفرنسي.

التشكيل المتوقع لـ روما

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: ريك كارسدروب – مانشيني – كريس سمولينج – ماتياس بينا

الوسط: جوردان فيرتو – براين كريستانتي

أمامها: هنريك مخيتاريان – لورينزو بيلجريني – نيكولو زانيولو

الهجوم: تامي أبراهام

لاتسيو

قطب العاصمة الإيطالية الثاني استعان بماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس ونابولي السابق بعد رحيل إنزاجي عقب 5 مواسم تولى خلالهما المسؤولية الفنية.

تغيير على مستوى الأفكار والخطط للنسور، بالتحول من ثلاثي دفاع إلى رباعي وهو ما سيظهر رفقة ساري.

النسور استعادوا خدمات فيليبي أندرسون بعد 3 سنوات من رحيله صوب وست هام، وكذلك الموهبة الأرجنتينية الشابة لوكا روميرو ابن الـ 16 عاما من ريال مايوركا الإسباني.

وكذلك السيد هيساي من نابولي والذي يعرفه ساري جيدا من إيمبولي ونابولي، وأخيرا بيدرو في صفقة انتقال حر من روما.

ولم يفرط النادي ورغم العروض المقدمة لنجومه في اللاعبين الأساسيين.

التشكيل المتوقع لـ لاتسيو

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: أدم ماروسيتش – فيليبي لويز – فرانشيسكو أتشيربي – السيد هيساي

الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – لوكاس ليفا – لويس ألبرتو

الهجوم: خواكين كوريا – تشيرو إيموبيلي – فيليبي أندرسون.