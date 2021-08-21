هيثم شعبان: راض عن الأداء وليس النتيجة.. ورغبة الزمالك ساعدته في الفوز

أبدى هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا رضاه عن أداء الفريق ضد الزمالك رغم الخسارة.

الزمالك تفوق بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريق بالجولة 32، واقتراب خطوة من حصد لقب الدوري.

وقال هيثم شعبان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "راضون عن الأداء وواجهنا فريق محترم لديه رغبة وذلك سبب الفوز، تقدمنا في آخر 5 دقائق واستغل الزمالك تخبط في الدفاع وتعادل".

وأضاف "الدوافع أعلى للزمالك وهدفنا كان الفوز وبذلنا الجهد لكن الفوز كان حليفهم بسبب الرغبة في التتويج بلقب الدوري".

وأردف "ضياء قنديل قام بمجهود كبير لتعويض غياب رجب بكار الموقوف ومحمود صقر وحاول تقديم المطلوب منه والزمالك يمتلك جودة أعلى".

وأكمل "لا أرى أنهم وصلوا لمرمانا كثيرا لكن استطاعوا استغلال الفرص القليلة، ونحترم قرارات التحكيم في لقطة هدف الزمالك الثاني".

وتابع "راض على الأداء وأشكر اللاعبين على محاولة تحقيق نتيجة إيجابية لكن لست سعيدا بالنتيجة".

وأتم "طموحات الفريق تقديم أداء مميز طول الموسم والوصول لمركز أفضل يعبر عن جهودنا وعملنا وأتمنى أن نحصد نقاطا في آخر مباراتين لنحقق مكانة جيدة".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 32 مباراة في أول موسم بتاريخه في الدوري.