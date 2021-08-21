سكاي: اجتماع الحسم.. ديبالا يقترب من التجديد مع يوفنتوس

السبت، 21 أغسطس 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع مرتقب بين خورخي أنتون وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي مع إدارة النادي لحسم مسألة تجديد عقد اللاعب.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وينتهي عقد ديبالا مع يوفي في يونيو 2022، وتفيد التقارير في الوقت الحالي أن رغبة اللاعب هي البقاء في صفوف فريقه.

ويرغب يوفنتوس في الاحتفاظ بخدمات ديبالا، ولكن الخلاف في الوقت الحالي يدور حول الفجوة بين مطالب اللاعب المالية وبين عرض النادي.

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وبحسب "سكاي سبورت إيطاليا" فإن العمل على تجديد عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاما لا يزال جاريا، في انتظار الوصول لنقطة وسط بين مطالب وكيله وبين ما يمكن ليوفي أن يقدمه.

وبحسب الشبكة ذاتها فإن يوفنتوس لم ينجح في تلبية مطالب ديبالا بعرضه الأخير حتى الآن، وهو ما يُنتظر حسمه في الاجتماع المقبل.

وعلى الرغم من الوضع الحالي، إلا أن هناك حالة من التفاؤل المشترك بين الطرفين بشأن التوصل لاتفاق في الاجتماع الذي يفترض أن يقام في نهاية الأسبوع القادم.

وفي نظر ماسيميليانو أليجري المدرب العائد لتدريب يوفنتوس، يعتبر ديبالا عنصرا أساسيا في القائمة، وحيث ينسب للمدرب هذا التحرك في ملف تجديد اللاعب، الذي اكتنفه الغموض طوال الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يلعب يوفنتوس بثلاثي هجومي مكون من فيدريكو كييزا وكريستيانو رونالدو بالإضافة إلى ديبالا، وذلك في أولى مباريات السيدة العجوز في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي يوم الأحد.

يذكر أن ديبالا الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من باليرمو، قد سجل 100 هدف في 254 مباراة رسمية بقميص الفريق.

ديبالا يوفنتوس
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