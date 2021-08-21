قمصان: التقليل من دوري أبطال إفريقيا؟ لا يوجد فريق في الدوري بقوة صنداونز أو الترجي

هاجم سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي، ما وصفه بالتقليل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لصالح الدوري المصري.

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "تقليل البعض من بطولة دوري أبطال إفريقيا لصالح الدوري؟ أين الأندية المصرية من بطولات إفريقيا، الزمالك ودع البطولة وبيراميدز والمقاولون ودعا الكونفدرالية، سواء من الفرق التي كانت في المجموعة من الزمالك، أو الرجاء، أو النجم الساحلي. الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بطل القارة كلها".

وشدد "ليس تقليلا من الدوري، لكن لا يوجد فريق في الدوري المصري بقوة صنداونز أو الترجي أو الرجاء أو النجم الساحلي".

وأردف "لا يوجد فريق لا يفوز بكل البطولات، رأينا باريس سان جيرمان ويوفنتوس وليفربول الموسم الماضي".

وأكمل "جمهور الأهلي يستحق أفضل شيء في الدنيا بغض النظر عن أي كلام من أي شخص. انتظار إخفاق بسيط مننا من قبل البعض، أمر يوضح مدى قيمة الأهلي. لست في مكان أن أعتذر، لكن كان هناك أمور كثيرة خارجة عن إرادتنا مثل ضغط المباريات".

وأتم "لدينا رصيد كبير لدى الجمهور، وبطولات كثيرة قادمة سنلعب عليها والقادم أفضل".

عبر الأهلي عقبة منافسه المصري وتشبث بأمله الطفيف في الظفر بلقب الدوري وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت تقلبا كثيرا في أحداثها.

وجاء انتصار الأهلي على المصري في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 72 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.