جروسو واجه بوفون.. فروسينوني يخطف تعادلا قاتلا أمام بارما في افتتاح الدرجة الثانية الإيطالية

خطف فروسينوني تعادلا قاتلا في افتتاح الدوري الإيطالي الدرجة الثانية أمام بارما بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت مواجهة خاصة إذ ظهر جانلويجي بوفون في أول مباراة رسمية له مع بارما، فيما تواجد من خارج الخطوط فابيو جوروسو المدير الفني لفروسينوني، بعدما تزاملا وتوجا من قبل بقميص الأتزوري بكأس العالم 2006.

الإيطالي أليسيو زيربين تقدم أولا لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، مسجلا أول أهداف الموسم.

وفي الدقيقة 41 سجل جينارو توتينو هدف التعادل لبارما، وفي الشوط الثاني سجل دينيس مان هدف بارما الثاني ليقلب النتيجة.

وفي الدقيقة 89 سجل البديل الفرنسي جابريل شاربينتير هدف التعادل برأسية لم يستطع بوفون اللحاق بها لتسكن شباكه.

تعادل قاتل تقاسم معه الفريقين نقاط المباراة في اللقاء الأول من الموسم.

بعد المباراة تحدث جورسو عن عدم استغرابه من مواصلة بوفون مشواره في سن الـ 43، إذ قال في المؤتمر: "لست متفاجئا من بوفون، الفارق بيننا شهرين فقط، وهو لا زال يلعب بينما توقفت أنا عن اللعب منذ 8 سنوات، هو يعرف قدراته الفنية وشخصيته".