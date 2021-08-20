جروسو واجه بوفون.. فروسينوني يخطف تعادلا قاتلا أمام بارما في افتتاح الدرجة الثانية الإيطالية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - بارما

خطف فروسينوني تعادلا قاتلا في افتتاح الدوري الإيطالي الدرجة الثانية أمام بارما بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت مواجهة خاصة إذ ظهر جانلويجي بوفون في أول مباراة رسمية له مع بارما، فيما تواجد من خارج الخطوط فابيو جوروسو المدير الفني لفروسينوني، بعدما تزاملا وتوجا من قبل بقميص الأتزوري بكأس العالم 2006.

الإيطالي أليسيو زيربين تقدم أولا لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، مسجلا أول أهداف الموسم.

أخبار متعلقة
بوفون: لم أعتقد أن كييزا لاعب جيد بوفون يظهر بقميص بارما بعد 20 عاما عودة سوبرمان.. بوفون إلى بارما دوناروما: كنا استثنائيين وقاتلنا وانتصرنا.. بوفون رقم واحد وسنرى إلى أين سأصل

وفي الدقيقة 41 سجل جينارو توتينو هدف التعادل لبارما، وفي الشوط الثاني سجل دينيس مان هدف بارما الثاني ليقلب النتيجة.

وفي الدقيقة 89 سجل البديل الفرنسي جابريل شاربينتير هدف التعادل برأسية لم يستطع بوفون اللحاق بها لتسكن شباكه.

تعادل قاتل تقاسم معه الفريقين نقاط المباراة في اللقاء الأول من الموسم.

بعد المباراة تحدث جورسو عن عدم استغرابه من مواصلة بوفون مشواره في سن الـ 43، إذ قال في المؤتمر: "لست متفاجئا من بوفون، الفارق بيننا شهرين فقط، وهو لا زال يلعب بينما توقفت أنا عن اللعب منذ 8 سنوات، هو يعرف قدراته الفنية وشخصيته".

بارما بوفون فابيو جروسو فورسينوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قمصان: التقليل من دوري أبطال إفريقيا؟ لا يوجد فريق في الدوري بقوة صنداونز أو الترجي 16 دقيقة | الدوري المصري
جروسو واجه بوفون.. فروسينوني يخطف تعادلا قاتلا أمام بارما في افتتاح الدرجة الثانية الإيطالية 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
بدون ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يضرب بريست برباعية 24 دقيقة | أوروبا
مؤتمر موسيماني: أفضل 4-2 عن 2-0.. وهذا سبب غياب شريف وبانون ضد المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: جنش رفض الجلوس بديلا.. ولماذا لم يلعب كليوباترا بنفس الحماس ضد الأهلي؟ 40 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر علي ماهر: ليس يومنا وسجلنا هدفين.. ويقل حافز اللاعب المصري بعد الوصول لهدفه 52 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يتعادل مع طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك