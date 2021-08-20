بدون ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يضرب بريست برباعية

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة استمرار مشاركة جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي من صفقات باريس سان جيرمان الجديدة، فيما تواجد حارس المرمى جيانلويجي دوناروما للمرة الأولى على المقاعد البدلاء.

في الإطار ذاته استمر غياب ليونيل ميسي أبرز صفقات الميركاتو الصيفي لنادي العاصمة الفرنسية، بعد 10 أيام من إتمام التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، فيما يغيب قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس بداعي الإصابة.

أيضا غاب عن باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار، فيما بقي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 81.

ونجح باريس في تسجيل هدف التقدم للمرة الأولى بالدقيقة 23 بتوقيع أندير هيريرا، بتسديدة رائعة في أسفل الزاوية اليسرى من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 36 تلقى كيليان مبابي كرة عرضية ليقفز ويضعها بالرأس على يمين المرمى، ويفشل الحارس ماركو بيزوت في التعامل معها لتصبح النتيجة 2-0.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، تمكن فرانك هونورات من تقليص الفارق لصالح بريست صاحب الأرض، وذلك بعد تمريرة حاسمة من رومان فافر، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

شهدت الدقيقة 72 نهاية المباراة بالنسبة لماركو فيراتي، حيث حل جوليان دراكسلر بدلا منه، وفي الدقيقة 73 تلقى إدريسا جي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى، ويرفع تقدم الضيوف إلى 3 أهداف.

وفي الدقيقة 81 حل دي ماريا على حساب مبابي، ولكن بريست قلص الفارق مجددا في الدقيقة 85 بعد تمريرة وصلت إلى ستيف موني ليسدد بقوة في منتصف المرمى ويفشل كيلور نافاس في التعامل مع الكرة.

أخيرا وفي الدقيقة 90 أتى دي ماريا بهدف الأمان بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي في مرتدة ضمنت للزوار النقاط الثلاث.

بذلك يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 جولات، ليعتلي الصدارة بصورة مؤقتة انتظارا لبقية نتائج الجولة، فيما استمر فشل بريست في تحقيق أي انتصار بالبداية، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثاني عشر.