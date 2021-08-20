مؤتمر علي ماهر: ليس يومنا وسجلنا هدفين.. ويقل حافز اللاعب المصري بعد الوصول لهدفه

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 23:26

كتب : هاني العوضي

علي ماهر - الأهلي والمصري

يرى علي ماهر المدير الفني لـ المصري البورسعيدي أن أداء اللاعب يختلف عقب تحقيق أهدافه.

المصري خسر من الأهلي بنتيجة 4-2 في قمة الجولة 32 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "ليس يومنا ورغم ذلك سجلنا هدفين في الأهلي".

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وأضاف "دائما يقل حافز اللاعب المصري بعد الوصول لطموحاته والأداء يختلف بعد ضمان الوصول للكونفدرالية".

وواصل "تعبنا كثيرا ووصلنا لهدفنا وهذا هو سبب تراجع الأداء".

وأكمل "ليس سهلا أن تسجل هدفين في الأهلي ومن ثم تخسر".

وأردف "المفترض أن يكون لدينا دوافع أخرى ونأمل إنهاء الموسم في المركز الثالث".

وأتم "هدفي هو الفوز أمام أي فريق سواء كبير أو صغير وأبني خططي على ذلك واندفاع اللاعبين لتسجيل التعادل جعلنا لا نلتزم بالواجبات الدفاعية واستقبلنا الهدف الرابع".

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 72 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

المصري مؤتمر علي ماهر في الدوري الدوري المصري
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