إنبي يتعادل مع طلائع الجيش

تعادل إنبي مع طلائع الجيش إيجابيا بهدف لمثله اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري في المباراة التي أقيمت في ملعب بتروسبورت.

افتتح زياد كمال أهداف المباراة لإنبي في الدقيقة الخامسة.

وأدرك مصطفى جمال التعادل لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنبي إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

وسقط إنبي في فخ التعادل كثيرا منذ فوزه على البنك الأهلي في شهر يونيو الماضي في الجولة 26.

إذ أنه خاض سبع مباريات تعادل في خمسة لقاءات وفاز مرة وهُزم في مثلها.

أما طلائع الجيش فهذا هو التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل سلبيا مع الأهلي الجولة الماضية.