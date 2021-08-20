الحسم قد يكون الجولة المقبلة.. كم نقطة يحتاجها الزمالك للفوز بالدوري

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 23:01

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

من الممكن أن يحسم الزمالك لقب الدوري للموسم الحالي، في الجولة المقبلة من الدوري.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من البطولة 2-1، فيما فاز ملاحقه الأهلي على المصري 4-2.

وبالتالي، ظل الفارق بين الفريقين 4 نقاط لصالح الأبيض قبل جولتين من نهاية الدوري.

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وفي حال فاز الزمالك في أي من مباراتيه المقبلتين في الدوري، أمام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء، أو أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، يحسم الدرع للمرة الـ 13 في تاريخه رسميا.

أما الأهلي، فلديه أمل طفيف للغاية.

ويحتاج الأهلي، لتعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة في المباراتين، مع فوزه ضد الجونة يوم الثلاثاء، وضد أسوان يوم الجمعة، ليفوز باللقب الذي حصده في الـ 5 سنوات الماضية.

الأهلي الزمالك في الدوري
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