خطوة على درع الدوري.. الزمالك يقلب تأخره أمام كليوباترا لفوز مثير

خطى الزمالك خطوة أخرى نحو لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالتفوق على سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 بنتيجة 2-1 على استاد السويس.

الزمالك قلب تأخره أمام سيراميكا كليوباترا والذي تقدم عن طريق أحمد محسن بفضل هدفي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

فوز سادس على التوالي للزمالك في الدوري، والسابع في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على المصري 4-2.

وأصبح الزمالك في حاجة لفوز واحد من آخر مباراتين لحصد لقب الدوري.

بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 38 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري.





















































































































التشكيل

بدأ هيثم شعبان اللقاء بثلاثي هجومي مكون من شادي حسين كمهاجم ومن خلفه محمد إبراهيم وميدو جابر.

بينما عاد محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش إلى التشكيل الأساسي، وقاد سيف الدين الجزيري هجوم الفريق.

📋شيكابالا وبنشرقي وسيف الدين الجزيري يقودون هجوم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.#في_الدوري pic.twitter.com/niV0zinFHJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 20, 2021

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بتسديدة قوية من ميدو جابر من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من العارضة في الدقيقة الثانية.

وبعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة سقط محمد توني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا متأثرا بإصابته.

وبعد 6 دقائق لم يستطع اللاعب استكمال اللقاء، وأشرك هيثم شعبان المدير الفني شريف دابو بدلا منه.

الزمالك بدأ محاولاته الهجومية بتسديدة من شيكابالا ارتدت من الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي سدد مقصية علت العارضة في الدقيقة 23.

شادي حسين مهاجم الزمالك قاد هجمة لأصحاب الأرض بتوغل من منتصف الملعب مراوغا 4 لاعبين ثم أطلق تصويبة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 27.

هدأت أحداث اللقاء قليلا ومع وصولنا للدقيقة 39 أطلق محمد إبراهيم تسديدة من الجهة اليسرى أبعدها أبو جبل.

وبعد دقيقتين، هز سيراميكا شباك أبو جبل عن طريق أحمد محسن.

كرة بينية طولية من شريف دابو إلى شادي حسين، لكن أبو جبل يخرج من منطقة الجزاء ويشتت الكرة لتصل إلى أحمد محسن الذي سدد مباشرة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أرسل شيكابالا عرضية محمد عبد الشافي الذي تسلم الكرة وسدد ليتصدى عامر عامر وتابعها أشرف بنشرقي في الشباك معلنا التعادل.

هدف رفع رصيد المغربي إلى 14 هدفا في الدوري الموسم الحالي، وليصبح مساهما في 20 هدفا في الدوري من أصل أهداف الأبيض.

أشرف بنشرقي يحتفل بهدفه الـ14 بالدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوبترا على طريقة مؤمن زكريا.⚪🏹 عدسة📸 أحمد مصطفى pic.twitter.com/2SsG1Otl1U — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 20, 2021

الحكم احتسب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع وكاد الزمالك أن يخطف هفا عن طريق عبد الشافي لكن كرته ارتطمت بالدفاع ومن ثم أطلق إمام عاشور ارتدت من الدفاع.

الشوط الثاني

بداية هادئة في الشوط الثاني عكس الأول، وفي الدقيقة 50 تلقى زيزو كرة طولية سددها بعيدة عن المرمى، إلا أن عامر عامر تدخل معه داخل منطقة الجزاء.

محمد الحنفي عاد إلى تقنية الفيديو وطالع الكرة، ومن ثم أطلق صافرته معلنا ركلة جزاء للزمالك بعد دقيقتين.

ركلة انبرى لها زيزو وسجلها بنجاح على يمين عامر عامر معلنا تقدم الزمالك وقلب النتيجة.

هدف ثامن لزيزو في الدوري الموسم الحالي والسابع من علامة الجزاء.

في الدقيقة 67 شارك أوباما بدلا من شيكابالا.

وكاد محمد إبراهيم أن يسجل التعادل من ركلة ثابتة نفذها قوية لكن أبو جبل أبعدها ببراعة، وبعد دقيقتين أبعد أبو جبل كرة أخرى متصديا لتسديدة ميدو جابر.

سيراميكا كليوباترا استغل تراجع الزمالك لمناطقه الدفاعية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أبو جبل.

وفي الدقيقة 83 أشرك كارتيرون، كل من مروان حمدي وحازم إمام بدلا من بنشرقي وزيزو.

ورغم احتساب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع إلا أن الزمالك حسم الفوز لصالحه ليقترب خطوة نحو درع الدوري.