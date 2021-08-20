الأهلي يتشبث بالأمل الطفيف برباعية في المصري

عبر الأهلي عقبة منافسه المصري وتشبث بأمله الطفيف في الظفر بلقب الدوري وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت تقلبا كثيرا في أحداثها.

وجاء انتصار الأهلي على المصري في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 72 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

افتتح صلاح محسن أهداف اللقاء للأهلي في الدقيقة التاسعة.

وأدرك عمر كمال عبد الواحد التعادل للمصري في الدقيقة 29.

وعاد الأهلي للتقدم مجددا عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 35.

لكن أدرك المصري التعادل مرة أخرى عن طريق أحمد رفعت من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي.

وأتم محمود عبد المنعم "كهربا" رباعية الأهلي بهدف في الدقيقة 80.

شوط مثير جدا

بدأ اللقاء بضغط هجومي من الأهلي وأرسل حسين الشحات عرضية حولها صلاح محسن برأسية لكن تصدى لها عصام ثروت بثبات.

تلاها تسديدة من حسين الشحات وتصدى لها عصام ثروت بثبات.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى قابلها صلاح محسن برأسية ليسجل الهدف الأول للأهلي.

وطلب المصري الحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد صلاح محسن لكن الحكم محمد عادل لم يحتسب أي شيء.

وتراجع الأهلي بعد هدفه الأول وضغط المصري بحثا عن التعادل.

وسدد عمر كمال عبد الواحد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وأرسل جريندو عرضية من الناحية اليمنى تركها أحمد جمعة لحجاج عويس الذي سدد لكن كرته مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وفي الدقيقة 29 أرسل أحمد شديد قناوي عرضية من الناحية اليسرى قابلها عمر كمال بتسلم وراوغ علي معلول بطريقة جميلة وسدد بيمناه بقوة لترتطم الكرة بيد الشناوي وتسكن الشباك.

ولكن ما هي إلا ست دقائق فقط مرت حتى نجح الأهلي في التقدم مجددا بعدما أرسل حسين الشحات عرضية من الناحية اليمنى قابلها طاهر محمد طاهر برأسية أخرى في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 41 طلب أحمد جمعة الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وبعدها ذهب لتقنية الفيديو بنفسه ليحتسب ركلة جزاء للمصري.

وسدد أحمد رفعت الركلة بنجاح ليعلن إدراك المصري للتعادل مجددا.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثانية استخلص حمدي فتحي الكرة من عمر كمال ومررها لحسين الشحات في الناحية اليمنى.

وانطلق الشحات صوب منطقة الجزاء ومر من أحمد شوشة وسدد كرة زاحفة من أسفل يد عصام ثروت ليعلن عن الهدف الثالث للأهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر.

كهربا يقتل اللقاء

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الأهلي تبديلا بمشاركة أليو ديانج بدلا من حمدي فتحي.

وأجرى المصري تبديلين بمشاركة إيزي إيميكا وحسن علي بدلا من أحمد جمعة وحجاج عويس.

وبدأ الشوط بتسديدة ضعيفة من أفشة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لإصابة علي معلول.

وكاد جريندو يشكل خطورة على الأهلي لكن أيمن أشرف تدخل في الوقت المناسب.

وأرسل أحمد شديد قناوي عرضية قابلها كريم العراقي بتسديدة سيئة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأجرى المصري تبديلا ثالثا بمشاركة محمد عنتر بدلا من جريندو.

ورد الأهلي بتبديلين بعد ذلك بثلاث دقائق بمشاركة مروان ومحمد هاني بدلا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

وانفرد لاعبو الأهلي بمرمى المصري لكن حسين الشحات سدد كرة ساقطة سيئة تصدى لها عصام ثروت بسهولة.

وأجرى المصري تبديلا بمشاركة زياد فرج بدلا من أحمد شديد قناوي، ورد الأهلي بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من صلاح محسن.

وفي الدقيقة 80 أخطأ عصام ثروت في لعب الكرة وتخلصها وسط ملعب الأهلي ومرر بينية سريعة للشحات الذي استغل عدم تواجده هو وكهربا في موقف تسلل بسبب تمركز فريد شوقي ومرر بدوره للأخير الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وكاد محمد هاني يضيف الهدف الخامس للأهلي لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 89 شارك والتر بواليا بدلا من أفشة.

واحتسب الحكم محمد عادل خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.