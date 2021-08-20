لوكاتيلي: أنا في يوفنتوس لأني أستحق ذلك

أبدى مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس الجديد المنتقل من ساسولو اعتقاده بأنه يستحق هذه الخطوة، التي لا يطيق الانتظار حتى يبدأ أولى مراحلها.

مانويل لوكاتيلي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأعرب الإيطالي الدولي عن رغبته في الانضمام إلى يوفي منذ زمن بعيد، وذلك خلال تقديمه كلاعب في صفوف النادي.

وقال لوكاتيلي في مؤتمر صحفي:"هذا كان حلمي منذ طفولتي. لدينا عائلة تشجع يوفنتوس، الأمر رائع للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "يجب أن أبدأ بهذه المرحلة مباشرة. إذا كنت هنا فهذا لأني أستحق ذلك، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".

وتابع "سأمنح كل ما لدي لأننا هنا من أجل ذلك. هناك عقلية فوز هنا، ونحن نأتي لنفوز دائما".

وأوضح لوكاتيلي "سأضع نفسي في خدمة الفريق وخدمة المدرب (ماسيميليانو أليجري). لقد كنت سعيدا للغاية بكل الزملاء الذين رحبوا بي".

واختتم "إنهم أشخاص جيدون للغاية، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ في قضاء هذه الأعوام معهم".

وكان لوكاتيلي قد نشأ في صفوف ميلان، حتى انتقل إلى ساسولو بصورة نهائية في يوليو 2019، بعد قضائه لموسم مع الفريق.

وأخيرا حقق يوفنتوس حلم طفولة لوكاتيلي وتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عامين مع إلزام بالشراء في نهاية فترة الإعارة.

يذكر أن لاعب الوسط الدولي قد توج مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.