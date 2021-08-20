دجلة يقلب صراع الهروب من الهبوط رأسا على عقب بثنائية في الإسماعيلي

قلب وادي دجلة صراع الهروب من الهبوط من الدوري المصري، رأسا على عقب، بتحقيق انتصار غير متوقع على مضيفه الإسماعيلي 2-0 في الجولة 32 من البطولة.

ويدين وادي دجلة بالفوز، لحارسه ومدير الكرة بالنادي محمد عبد المنصف، ومهاجمه أحمد عاطف، الذي سجل هدفين فاز بهما الفريق.

وبهذا الفوز، حصل وادي دجلة على أول انتصار منذ 25 يونيو الماضي حينما فاز على أسوان 4-1، قبل 5 مباريات.

وصعد دجلة للمركز الـ 16 بـ 28 نقطة، واضعا الإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي، تحت الضغط.

ويظل الفارق بين دجلة والبنك الأهلي صاحب المركز الـ 15 أول مراكز النجاة، 4 نقاط، وللأخير مباراة أقل.

أما الإسماعيلي فظل عاشرا بـ 37 نقطة.

وبدأت المباراة بتهديد صلاح أمين لمرمى الدراويش في الدقيقة التاسعة، بعد أن تسلم عرضية محمد رضا "بوبو" داخل منطقة الجزاء وسدد لكن محمد مجدي حارس الإسماعيلي كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة 15، سجل صلاح أمين أروع هدف ملغي في الدوري، بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها بركلة مزدوجة في مرمى مجدي، لكنه كان في موقف تسلل.

وهدد الإسماعيلي مرمى دجلة أكثر من مرة، لكن تألق عبد المنصف منع الدراويش من التسجيل في أكثر من كرة أخطرها كانت في الدقيقة 44 بعد أن تدخل على شكري نجيب في منطقة الجزاء بشكل سليم.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 49، استلم أحمد عاطف بديل صلاح أمين، بينية محمد هلال، وسدد بباطن القدم في الزاوية البعيدة لمرمى الدراويش، قبل أن يلغي الحكم محمود عاشور الهدف، وتحتسبه تقنية الفيديو هدف.

وفي الدقيقة 63، أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من محمد مجدي في الخروج على الكرة لكنه فشل في تشتيتها ليجدها مهاجم دجلة أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الثاني.

واستمر تألق عبد المنصف بقية المباراة، ليتصدى لـ 3 فرص محققة من لاعبي الدراويش، ويحقق دجلة فوز غال.