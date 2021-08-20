تشكيل سان جيرمان - مبابي بدون ميسي ونيمار.. دوناروما على مقاعد البدلاء ضد بريست

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - سترازبورج

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة بريست ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

وشهدت التشكيل استمرار مشاركة اثنين من صفقات باريس سان جيرمان الخمس، وهما الظهير المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويتواجد ثالث هذا الخماسي، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما على مقاعد البدلاء، فيما يغيب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق للإصابة.

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أخيرا يستمر غياب ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق والمنتقل إلى باريس في العاشر من أغسطس الماضي، برفقة البرازيلي نيمار نجم الفريق.

وجاء تشكيل فريق العاصمة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي – تيلو كيرير – بريسنيل كيمبيمبي – عبدو ديالو

خط الوسط: ماركو فيراتي – إدريسا جي – أندير هيريرا – جورجينيو فينالدو

خط الهجوم: ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، على حساب تروي بهدفين مقابل هدف وحيد ثم ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بريست باريس سان جيرمان
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