تشكيل المصري – أحمد جمعة يقود الهجوم ضد الأهلي

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في أسوان

دفع علي ماهر المدير الفني للمصري بأحمد جمعة في تشكيل الفريق الأساسي ضد الأهلي.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب الإسكندرية اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – صلاح محسن وطاهر والسولية أساسيون ضد المصري تشكيل الزمالك - أبو جبل يحرس المرمى.. عودة الونش أمام كليوباترا وجنش خارج القائمة تشكيل سيراميكا كليوباترا - شادي حسين وميدو جابر ومحمد إبراهيم يواجهون الزمالك

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في الدفاع: أحمد شديد قناوي- أحمد شوشة- عمرو موسى- كريم العراقي

في الوسط الدفاعي: فريد شوقي- حجاج عويس

في الوسط الهجومي: أحمد رفعت- محمد عبد اللطيف "جريندو"- عمر كمال عبد الواحد

في الهجوم: أحمد جمعة

ويجلس على مقاعد البدلاء كازادي كاسينجو وحسن علي ومحمد جابر ومحمد عنتر وأحمد مسعود وإسلام عطية وزياد فرج وإيزي إيميكا وإسلام صلاح.

أحمد جمعة المصري الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوليسيتش يغيب عن دربي لندن بسبب كورونا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكاتيلي: أنا في يوفنتوس لأني أستحق ذلك 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
الهروب من الهبوط.. كيف أثر فوز دجلة على الصراع الناري 17 دقيقة | الدوري المصري
دجلة يقلب صراع الهروب من الهبوط رأسا على عقب بثنائية في الإسماعيلي 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – الأهلي (1) - (0) المصري.. صلاح محسن جووول 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) (0) الزمالك.. تهديد أبيض 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سان جيرمان - مبابي بدون ميسي ونيمار.. دوناروما على مقاعد البدلاء ضد بريست 51 دقيقة | أوروبا
تشكيل المصري – أحمد جمعة يقود الهجوم ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك