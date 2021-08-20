تشكيل المصري – أحمد جمعة يقود الهجوم ضد الأهلي

دفع علي ماهر المدير الفني للمصري بأحمد جمعة في تشكيل الفريق الأساسي ضد الأهلي.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب الإسكندرية اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في الدفاع: أحمد شديد قناوي- أحمد شوشة- عمرو موسى- كريم العراقي

في الوسط الدفاعي: فريد شوقي- حجاج عويس

في الوسط الهجومي: أحمد رفعت- محمد عبد اللطيف "جريندو"- عمر كمال عبد الواحد

في الهجوم: أحمد جمعة

ويجلس على مقاعد البدلاء كازادي كاسينجو وحسن علي ومحمد جابر ومحمد عنتر وأحمد مسعود وإسلام عطية وزياد فرج وإيزي إيميكا وإسلام صلاح.