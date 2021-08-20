تشكيل الزمالك - أبو جبل يحرس المرمى.. عودة الونش أمام كليوباترا وجنش خارج القائمة

سيبدأ محمود أبو جبل في حراسة المرمى للزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري.

وعاد محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش للتشكيل الأساسي بعدما غابا عن المباراة الماضية ضد وادي دجلة بداعي الإيقاف.

ويبدأ سيف الدين الجزيري في هجوم الأبيض بعدما شارك كبديل في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: إمام عاشور - طارق حامد

أمامهما: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - محمود علاء - حازم إمام - إسلام جابر - يوسف إبراهيم أوباما - مروان حمدي - أيمن حفني - محمود عبد العزيز - أحمد فتوح.

وبالتالي، يخرج محمود عبد الرحيم "جنش" من قائمة المباراة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.