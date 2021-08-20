تشكيل سيراميكا كليوباترا - شادي حسين وميدو جابر ومحمد إبراهيم يواجهون الزمالك

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:13

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - الجونة

يقود شادي حسين هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ويتواجد ميدو جابر ومحمد إبراهيم خلف مهاجم سيراميكا كليوباترا، بعد رحيل أحمد ياسر ريان لألتاي التركي.

ويعوض ضياء قنديل غياب رجب بكار في مركز الظهير الأيمن بسبب الإيقاف.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو - ميدو جابر.

الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع في الدوري برصيد 38 نقطة.

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