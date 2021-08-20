تشكيل الأهلي – صلاح محسن وطاهر والسولية أساسيون ضد المصري

يتواجد صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية في تشكيل الأهلي الأساسي ضد المصري.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب الإسكندرية اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود عبد المنعم "كهربا" محمود وحيد ورامي ربيعة ومروان محسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي ووالتر بواليا ومحمد هاني.