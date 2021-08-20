اللجنة الأولمبية تعلن الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الرياضية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي، الجدول الزمني الاسترشادي لانتخابات الاتحادات الرياضية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية أن بين 21 أغسطس لـ 24 أغسطس، سيعقد كل اتحاد رياضي اجتماعا لمجلس الإدارة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والإجراءات المتعلقة بها متضمنة بند الانتخابات.

ومن 28 أغسطس لـ 8 سبتمبر، سيتم إرسال دعوة الجمعية العمومية للهيئات الأعضاء، فتح باب الترشح في اليوم التالي لتوجيه الدعوة ولمدة أسبوع.

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في اليوم التالي لغلق باب الترشيح ينعقد مجلس الإدارة للتحقق من توافق المرشحين مع الشروط والإعلان عن المرشحين بشكل رسمي، وتلقي التظلمات من المرشحين خلال الـ 3 أيام التي يتم إعلان المرشحين بها.

بعد انتهاء مدة التظلمات، تتاح 3 أيام أخرى للتظلم لدى اللجنة الأولمبية

ويتم إرسال قائمة المرشحين للهيئات الأعضاء واللجنة الأولمبية قبل الانتخابات بـ 15 يوما على الأقل.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأولمبية المصرية، تأجيل انتخابات كل الاتحادات الرياضية، إلى ما بعد 28 أغسطس.

اللجنة الأولمبية انتخابات الاتحادات الرياضية
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